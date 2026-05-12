בשורה להתיישבות: השלב הראשון של הכפלת כביש 55 ייפתח לתנועה

שלב א׳ של הכפלת המקטע המורחב של כביש 55 מצומת אלפי מנשה לצומת צופים ייפתח מחר לתנועה, לאחר פרוייקט אסטרטגי שעלות המקטע הראשון בו היא כ-120 מיליון ש״ח

בשורה אדירה לתושבי השומרון ולמשתמשי הדרך: המקטע החדש והמשודרג של כביש 55, בין צומת אלפי מנשה לצומת צופים, נפתח בשעה טובה לתנועה.

מדובר בפרויקט רחב היקף, שיגיע עד צומת גלעד, לכיוון שבי שומרון וצפון השומרון, וגב ההר בואכה חוות גלעד מכיוון כפר סבא, מתבצע בעלות כוללת של מיליארדי שקלים, כאשר עלותו של המקטע הראשון שייחנך מחר נאמדת בכ-120 מיליון שקלים, והיא מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בתשתיות התחבורה במרחב, כיאה לכביש רוחב מרכזי בשומרון.

במסגרת העבודות לפיתוח הכביש, המבוצעות על ידי חברת נתיבי ישראל, הורחב המקטע לדו-נתיבי ודו-מסלולי, כך שכעת עומדים לרשות הנהגים שני נתיבי נסיעה לכל כיוון. בנוסף, הפרויקט כלל שדרוג מקיף של הבטיחות בדרך, התקנת מערכות תאורה חדשות, והסדרה בטיחותית ותעבורתית של צומת אלפי מנשה, כולל הסדרת הרמזורים (לטובת השלמת העבודות בצומת תתקיים הלילה החשכת רמזורים נקודתית והכוונה על ידי פקחים).

שרת התחבורה וחברת הקבינט המדיני ביטחוני, תא״ל (מיל׳) מירי רגב אמרה: ״אנחנו ממשיכים לחזק את ההתיישבות במעשים ולא בדיבורים. פתיחת המקטע המשודרג בכביש 55 היא בשורה תחבורתית, בטיחותית ואסטרטגית לעשרות אלפי תושבים ומשתמשי דרך בכל האזור״.

״הנחיתי לקדם את הפרויקט במהירות מתוך הבנה ברורה שהשומרון הוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, וגם תושביו זכאים לתשתיות מתקדמות, בטוחות ומודרניות בדיוק כמו בכל מקום אחר בארץ. נמשיך להשקיע בכבישי יהודה ושומרון, לחבר את ההתיישבות למרכזי התעסוקה והמסחר, לחזק את הביטחון בדרכים ולהוביל מהפכת תחבורה אמיתית בכל רחבי הארץ״.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אמר: ״בזמן שאירופה המתאבדת מנסה לפגוע בהתיישבות, אנחנו קובעים עובדות בשטח. מתחילת הקדנציה אנחנו מובילים מהפכה עם אישור למעלה מ100 ישובים ובניית עשרות אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון, מתוך מטרה אחת ברורה: לחבר את יו"ש ללב מדינת ישראל ולהביא לכאן עוד מאות אלפי תושבים. הכבישים שאנו סוללים היום הם עורקי החיים שישרתו את המוני התושבים שיקבעו כאן את ביתם בשנים הקרובות״.

​״אחרי ה-7 באוקטובר, גם אחרוני הספקנים מבינים: הקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ היא סכנה קיומית שאסור לאפשר. התשובה הציונית הנחרצת שלנו היא העמקת השורשים. אנחנו בונים את ארץ ישראל ובמקביל אנחנו גודעים את התקווה להקמת מדינה פלסטינית״.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "זהו יום היסטורי וצעד אסטרטגי בדרך למיליון תושבים בשומרון. שדרוג כביש 55 הוא לא רק פתרון תחבורתי ובטיחותי שמעניק איכות חיים וביטחון בדרכים לעשרות אלפי התושבים שלנו, אלא הצהרה ברורה: השומרון הוא לב המדינה, והתשתיות בו יהיו מהמתקדמות ביותר בישראל.

הכביש הזה הוא עורק חיים מרכזי שפותח את השער למזרח השומרון, מחבר אותנו למרכז הארץ ומאפשר את המשך הצמיחה והשגשוג של היישובים. אני מודה לשרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', על המחויבות העמוקה ועל העבודה המשותפת שהביאה לסיום המקטע הזה."

דגן הוסיף: "השלמת המקטע היא פרי של מאבק ועבודה קשה מול כלל הגורמים. הוכחנו שוב שכאשר עובדים בשילוב זרועות של הממשלה, חברת נתיבי ישראל והרשויות המקומיות, אפשר להזיז הרים ולסלול כבישים. זוהי בשורה אדירה של התחדשות והתרחבות, ואנחנו ממשיכים קדימה בכל הכוח לבניית השומרון.