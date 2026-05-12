בג"צ גופמן: השופטים דורשים תצהיר מרח"ט הפעלה באמ"ן

אחרי שעות של דיונים בבית המשפט העליון, שלושת שופטי בג"צ מבקשים לקרוא את כל הפרוטוקולים של ועדת גרוניס ומזמנים תצהיר מרח"ט הפעלה באמ"ן על התנהלות גופמן בפרשת אלמקייס

בג"צ גופמן. אחרי שעות של דיונים, שלושת השופטים: ברק-ארז, שטיין וגרוסקופף מבקשים הבהרות נוספות מהגורמים שלא העידו בפני ועדת גרוניס.

עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה לא התקבלה, והשופטים לא קבעו על הסף כי מינוי גופמן לא סביר באופן קיצוני.

בהחלטתם ביקשו השופטים לעבור על החומרים שעמדו בפני ועדת גרוניס: "כפי שהוסכם בדיון על-ידי הצדדים, כלל החומרים שהונחו בפני הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים וכן הפרוטוקולים המלאים של דיוניה יוגשו לעיון בית המשפט עוד היום".

בנוסף מבקשים השופטים תצהיר מתא"ל ג', ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן לשעבר "שיכלול התייחסות מפורטת ככל הניתן, ולמיטב זכרונו, לבירור שערך בחודש מאי 2022 מול גורמים מאוגדה 210 על רקע בדיקת מערך ביטחון המידע באמ"ן (מחב"ם)", על פרשת הפעלת אלמקייס.

על פניו נראה כמו חדשות טובות לגופמן, שלא נפסל על הסף, כפי שאמרו השופטים בדיון, שגם אם התרשל בפרשת הפעלת אורי גופמן בצרות? העדות שעלולה לסבך את מינוי ראש המוסדאלמקייס, לא מדובר בכוונת זדון ולא בהתנהלות בחוסר אמינות.