רביעי בסרוגים: משדר זיכרון לרב אריה שטרן זצ"ל

עם תום ימי השבעה על רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן זצ"ל שהלך לעולמו בגיל 81 נשדר משדר זיכרון מיוחד בהגשת אריאל שרפר.
במשדר מתארחים חבריו לספסל הישיבה ב'מרכז הרב', תלמידיו ובני משפחתו שכל אחד יאיר נקודה אחרת בתחנות חייו של הרב ומה ספג מתורתו.
בין האורחים: הרב יוחנן פריד- יו"ר בית 'הרב קוק', הרב מנחם בורשטיין - ראש מכון פוע"ה, הרב דוד שלם - מנהל מכון 'הלכה ברורה ובירור הלכה', הרב אברהם צבי גאופטמן - דיין וראש כולל לדיינות בישיבת 'מרכז הרב', הרב ישי איתן - חתנו של הרב וראש המועצה הדתית בבנימין ואבינועם קוטשר - ראש לשכתו.
