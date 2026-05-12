דיווח דרמטי: נתניהו מסדר את גוש הימין מחדש

בעקבות הודעת החרדים על כוונתם לפזר את הכנסת בשבוע הבא, נתניהו החל לסדר מחדש את גוש הימין. זה מה שהוא מתכנן לסמוטריץ'

בעוד המערכת הפוליטית נערכת להצבעה על פיזור הכנסת בשבוע הבא, בחדשות i24NEWS נחשף הערב (שלישי) כי במפלגת השלטון שוקלים צעד מפתיע. על פי הדיווח של הכתב נדב אלימלך, בליכוד בוחנים את האפשרות להגיש בעצמם את החוק לפיזור הכנסת במידה ונתניהו יבין כי הרוב להפלת הממשלה מובטח.

ההיגיון מאחורי המהלך הוא הרצון לשלוט בנרטיב ובמועד הבחירות – בבחינת "לפזר בעצמם ולא שיפזרו להם". במצב כזה, נתניהו יכול להציג את המהלך כיוזמה שלו ולא ככניעה ללחץ האופוזיציה או המשבר עם החרדים.

היום שאחרי ה"גוש": המירוץ לסידור הימין

עוד נחשף ב-i24NEWS כי עוד בטרם ההודעה הדרמטית של הרב לנדו על פירוק ה"גוש", נתניהו כבר החל לבדוק כיצד ניתן לסדר את שורות הימין לקראת ריצה משותפת בבחירות הבאות. המטרה העיקרית של נתניהו היא למנוע בזבוז קולות, כאשר סימן השאלה הגדול מרחף מעל מפלגת "הציונות הדתית".

בין האפשרויות שנשקלו ונדונו בסביבת ראש הממשלה:

בלוק טכני עם עוצמה יהודית: אופציה זו כרגע אינה רלוונטית, שכן השר איתמר בן גביר הבהיר כי אינו מעוניין בחיבור כזה.

שילוב טכני ברשימת הליכוד: שריון נציגים מהציונות הדתית בתוך הרשימה הארצית של הליכוד.

חיבור לגורמים חדשים: בדיקת אפשרויות לחיבורים עם דמויות או כוחות פוליטיים חדשים שעשויים להיכנס לזירה.

הבדיקות הללו מעידות על כך שבסביבת נתניהו מבינים שהבריתות הישנות כבר אינן מובנות מאליהן, וכי המפה הפוליטית של גוש הימין עשויה להיראות אחרת לגמרי במערכת הבחירות הקרובה.