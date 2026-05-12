האקדמיה ללשון: המילה הכי ישראלית בכלל לא קיימת בעברית

האקדמיה ללשון עברית חושפת כי המילה שכולנו משתמשים בה לא קיימת בכלל בשפה העברית

תיראו מופתעים: מתברר שאין מילה אחת בעברית המקבילה בדיוק למילה "טקט". האקדמיה ללשון עברית פרסמה הבהרה בנושא, וחשפה כי למרות דיונים רבים בוועדה למילים בשימוש כללי, הוחלט להשאיר את המצב כפי שהוא.

מקור המילה טקט הוא בלטינית (tactus), ופירושה המקורי הוא "מגע". בהשאלה, המילה מתארת תפיסה טובה של המציאות ויכולת הבחנה, ובימינו היא מתייחדת להבנה של היחס הראוי לזולת – יחס רגיש, אדיב ומאופק הנמנע מפגיעה ברגשות.

אודב או רגשות? ההצעות שנפלו

במהלך הדיונים באקדמיה עלו לא מעט הצעות יצירתיות לחלופה עברית, ביניהן: אֹדֶב, עֹדֶן, מְעֻדָּנוּת וְרַגְשׁוּת. אולם, בסופו של דבר הוחלט שלא לאמץ אף אחת מהן כחלופה רשמית.

הסיבה לכך היא שאין מילה עברית אחת שמצליחה להקיף את מלוא המשמעות של המילה הלטינית בכל הקשריה. עם זאת, באקדמיה מציינים כי השפה העברית עשירה בשלל מילים שיכולות להחליף את ה"טקט" בהתאם לסיטואציה.

אז איך אומרים במקום?

באקדמיה מציעים להשתמש במגוון רחב של מילים קיימות, לפי ההקשר:

במקום להגיד "בחוסר טקט" – אפשר לומר: "בחוסר רגישות".

במקום לבקש לפעול "בטקט" – אפשר לבקש לנהוג באדיבות, בנימוס, בעדינות או בטוב טעם.

ובהקשרים שליליים? התנהגות "בלי טקט" יכולה להיות מומרת בתיאורים כמו: ישירות, בוטות או גסות רוח.

אז בפעם הבאה שאתם מחפשים את המילה הנכונה, אולי פשוט כדאי לנהוג ב"טוב טעם" עברי.