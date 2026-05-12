יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על שירלי לוי

יום הולדת לשירלי לוי: מהשירות הקרבי, דרך הפריצה ברשת ועד ההתמודדות האישית ששינתה את חייה - 10 דברים שלא ידעתם על כוכבת הרשת והשחקנית האהובה

כולנו מכירים את הסרטונים המצחיקים והאנרגיה המתפרצת שלה ברשתות, אבל כמה באמת אתם יודעים על שירלי לוי? לרגל יום הולדתה, אספנו 10 דברים מעניינים על אחת מכוכבות הרשת הכי בולטות בישראל - מהשירות הקרבי ועד הרגעים הכי אישיים בחייה.

1. התחילה בכלל מסרטון בפייסבוק

עוד לפני האינסטגרם והטיקטוק, שירלי העלתה סרטון הומוריסטי לעמוד הפייסבוק שלה - ותוך זמן קצר הוא הפך לוויראלי עם אלפי צפיות. משם הדרך לרשת הייתה קצרה במיוחד.

2. גדלה ברחובות

לוי נולדה וגדלה ברחובות ולמדה בתיכון דה שליט בעיר. כבר בבית הספר הייתה ידועה כחברה המצחיקה של הכיתה.

שירלי ביום הולדתה ה-29 צילום: מתוך האינסטגרם

3. עשתה שירות קרבי

בניגוד לתדמית הקלילה והקומית, בצה"ל שירתה כמפעילת האמר קרבי - תפקיד לא פשוט בכלל.

4. הפריצה הגדולה הגיעה בזכות ההומור

הסגנון הכי מזוהה איתה הוא סרטונים קצרים על סיטואציות יומיומיות, זוגיות, חברות ומשפחה - עם חיקויים ואנרגיה שהפכו אותה לכוכבת רשת.

5. זכתה שוב ושוב בתואר "כוכבת הרשת"

שירלי קטפה כמה פעמים את תואר "כוכבת הרשת של השנה" בטקסים של פרוגי, ynet וישראל בידור.

שירלי חוגגת יום הולדת 30 צילום: מתוך האינסטגרם של שירלי

6. לא נשארה רק באינסטגרם

עם השנים עברה גם לטלוויזיה והנחתה תוכניות נוער מצליחות כמו "הקומה האחרונה", "לא לענות" ו"הבידודית".

7. גם שחקנית מצליחה

בין השנים 2020-2023 כיכבה בסדרת הנוער "זיגי", שם גילתה צד דרמטי ורגיש יותר שלא כולם הכירו.

8. איבדה את אחותה בתאונת דרכים

אחד הרגעים הקשים בחייה היה מותה של אחותה הצעירה שירן בתאונת דרכים. מאז שירלי משתפת לא מעט על ההתמודדות עם האובדן והכאב.

שירן לוי ז"ל (מימין) עם שירלי לוי צילום: (צילום מתוך אינסטגרם)

9. מדברת בפתיחות על חרדות וביטחון עצמי

למרות החיוכים והצחוקים, שירלי שיתפה לא פעם בהתמודדויות אישיות, חרדות ולחצים שמגיעים עם החשיפה ברשת.

10. בדרך לכבוש גם את הקולנוע

אחרי ההצלחה ברשת ובטלוויזיה, ב-2026 היא צפויה להשתתף ב"קופה ראשית - הסרט", אחד הפרויקטים הכי מסקרנים בעולם הבידור הישראלי.