ירון אברהם מצנן את ההתלהבות של השמאל: "כמה פתטי"

עיתונאי חדשות 12, ירון אברהם, לא מצטרף לחגיגה של השמאל ואומר כי מדובר "בקשקוש"

בעוד המערכת הפוליטית סוערת סביב מכתבו של הרב לנדו והאיומים בפירוק הממשלה, הפרשן ירון אברהם (חדשות 12) שופך מים צוננים על המדורה ומכנה את האירוע כולו כ"קשקוש" פוליטי שנועד לשרת את כל הצדדים.

"איזה קשקוש", תקף אברהם בפרשנותו. "גם ככה זה המועד שכולם רצו, ספטמבר. כל שיתוף פעולה עם הנרטיב שמדובר במשבר אמיתי שאולי ישפיע בהמשך, הוא פשוט בדיחה".

"הצגה שמשרתת את כולם"

לדברי אברהם, ה"משבר" הנוכחי הוא למעשה הצגה פוליטית נוחה מאוד עבור נתניהו והמפלגות החרדיות גם יחד. "זה משרת במקרה את כולם", הוא מסביר. "נתניהו יגיד שהוא לא ויתר על חוק גיוס אמיתי, והחרדים מצידם יגידו שלא ויתרו ולא יוותרו על עולם התורה".

לפי הניתוח הזה, הדיבורים על פיצוץ והליכה לבחירות הם בסך הכל כסות פוליטית המאפשרת לכל צד לצאת "בסדר" מול הבייס שלו, בעוד שהמועד לבחירות ממילא נסגר בשקט מאחורי הקלעים.

"חברי הכנסת החרדים יצאו מביכים"

אברהם מפנה חיצים מושחזים במיוחד כלפי חברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה, שלדבריו נגררו אחרי ראש הממשלה ובסוף עוד מציגים את המהלך כהישג או כעונש לליכוד.

"חברי הכנסת החרדים יצאו הכי מביכים שיש", קבע אברהם בנחרצות. "הם נתנו לנתניהו למרוח אותם חודשים ארוכים, ובסוף הם נותנים לו – כאילו כעונש – חודש נוסף ביציאה. כמה פתטי".