מיכאל שמש: "דבר כזה עוד לא היה כאן"

עיתונאי כאן 11, מיכאל שמש, מתייחב בדרמטיות למכתבו של הרב דב לנדו, ואומר כי רק מי שלא מכיר אותו חושב שזה עוד משבר שניתן לפתרון

הזירה הפוליטית רועשת בעקבות מכתבו הדרמטי של מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, הקורא לחברי הכנסת החרדים לפרוש מהקואליציה ולהביא לפיזור הכנסת. הפרשן הפוליטי מיכאל שמש (כאן 11) מעריך כי מדובר באירוע חסר תקדים שעשוי לשנות את פני המפה הפוליטית בישראל.

"גם אם נתניהו או מי מיועציו חושב שהסיפור עם החרדים היום הוא בסך הכל עוד סיבוב אחד מיני רבים, כדאי להם לחשב מסלול מחדש", מציין שמש בניתוח שלו למצב.

סופו של ה"גוש"?

לדברי שמש, עוצמת המכתב והחתימה של הרב לנדו עליו אינם דומים למשברים קודמים שראינו בשנים האחרונות. במוקד הביקורת עומדת הקביעה החד משמעית כי אין עוד טעם בשיתוף הפעולה עם ראש הממשלה הנוכחי.

"הייתי מתייחס ברצינות למכתב שהרב לנדו חתום עליו, שבו נכתב שאין אמון יותר בנתניהו ושאין יותר 'גוש'", מדגיש שמש. הקביעה הזו מטלטלת את יסודות הברית ההיסטורית שבין המפלגות החרדיות לליכוד, ברית שהיוותה את עמוד השדרה של ממשלות הימין בעשור האחרון.

"כזה עוד לא היה כאן"

המשבר הנוכחי, המגיע על רקע סוגיות חוק הגיוס והתקציבים לישיבות, נראה כנקודת אל-חזור מבחינת ההנהגה הרוחנית של הציבור החרדי. בעוד שבעבר נפתרו המשברים ברגע האחרון תחת הכותרת של "שותפות הגורל" של הגוש, המכתב הנוכחי מצהיר באופן רשמי על סיום העידן הזה.

"כזה עוד לא היה כאן", מסכם שמש את חומרת המצב. אם חברי הכנסת החרדים יאמצו את הוראת הרב כלשונה, מדינת ישראל עשויה למצוא את עצמה בתוך זמן קצר במערכת בחירות חדשה, כאשר נתניהו מאבד את הנכס האסטרטגי החשוב ביותר שלו – התמיכה החרדית האוטומטית.