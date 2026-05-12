עוד מסע כיבושים? טראמפ מודיע על מהלך חדש מול קובה

הנשיא טראמפ הודיע עשרות פעמים שאחרי ונצואלה ואיראן, יגיע גם הזמן לטפל בקובה, כעת הכריז טראמפ על מהלך חדש מול המדינה הדרום אמריקאית

הנשיא טראמפ הכריז לפני זמן קצר על קידום מהלכים חדשים ומפתיעים מול השלטונות בקובה, לאחר שהבהיר פעמים רבות כי ייתכן ויפעל להפיל את השלטון כמו בוונצואלה, כעת הודיע טראמפ כי שני הצדדים יכנסו לשיחות לאחר בקשת עזרה מקובה.

"אף אחד מהרפובליקנים לא דיבר איתי על קובה, שהיא מדינה כושלת והיא בדרך לכיוון אחד: קריסה. קובה מבקשת מאיתנו עזרה, אז אנחנו הולכים לדבר איתם. בינתיים, אני קופץ לסין".

הנשיא טראמפ הכריז על המהלך המשמעותי בהודעה לקונית ועוקצנית ברשתות החברתיות, והסביר כי הממשל האמריקאי ינהל שיחות ישירות עם השלטונות הקובניים.

בעבר טענו השלטונות במדינה כי "לא יקבלו אף הכתבות מבחוץ" ואיימו כי "אם טראמפ חושב שקובה תהיה קלה כמו וונצואלה, הוא טועה", אך כעת נראה שגם הם קיבלו את המסר.