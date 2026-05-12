"זה קשקוש, הוא בדיחה": דובר הליכוד במתקפה על הנשיא הרצוג

בראיון לתחנת הרדיו 'קול ברמה', תקף דובר הליכוד גיא לוי את נשיא המדינה בחריפות יוצאת דופן והטיל ספק במניעיו. "הוא חלש מדי מול הבייס שלו", טען לוי, ופסל לחלוטין את מאמצי הפשרה של הנשיא: "זה קשקוש מוחלט ומריחת זמן"

דובר מפלגת הליכוד, גיא לוי, יצא היום (שלישי) במתקפה חריפה ובוטה במיוחד נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג, ונגד מאמצי הגישור שהוא מנסה להוביל במשפטו של רה"מ נתניהו בתיקי האלפים.

בראיון לתכניתם של משי וגדלוביץ' בתחנת הרדיו 'קול ברמה', נשאל לוי על הצעת הפשרה של הנשיא, ובחר להשיב במילים קשות ששוללות את הלגיטימציה של הרצוג כמתווך אובייקטיבי. "אף פעם לא סמכתי על הרצוג", הצהיר דובר הליכוד בפתח דבריו.

"הוא חלש מדי מול הבייס שלו"

לוי המשיך וטען כי הנשיא מונע משיקולים פוליטיים ומהרצון לרצות את מחנהו הפוליטי הקודם, תוך שהוא רומז לתוכניותיו העתידיות של הרצוג: "הוא חלש מדי מול הבייס שלו, מול האנשים שהוא רואה בהם הבוחרים העתידיים שלו".

באשר ליוזמת הגישור עצמה שניסה הנשיא לקדם, פסל אותה דובר הליכוד על הסף ובזלזול מופגן. "הגישור שהציע הוא בדיחה", חרץ לוי, והוסיף: "זה קשקוש מוחלט, אין טעם בזה. זה מריחת זמן. זה עוד משחק להתל בו".