כתב 'גלי צה"ל' לשעבר מצטרף לבנט

מפלגתו של בנט הודיעה היום (שלישי) כי אורן פדידה מונה לדובר מפלגת ״ביחד - בראשות בנט״.

אורן שירת ככתב ועורך בגלי צה"ל, ובחמש השנים האחרונות שימש כיועץ התקשורת לשר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

נזכיר כי לפני כשבועיים, ראש הממשלה לשעבר בנט הודיעה על מינוי עמי אשד לתפקיד האחראי לטוהר הבחירות מטעם מפלגתו.

בהודעה הוא מסר: "אני שמח להודיע שמיניתי את ניצב בדימוס עמי אשד לתפקיד האחראי לטוהר הבחירות מטעם מפלגת "ביחד בראשות בנט". לקראת הבחירות הקרובות, אני לוקח אחריות על כל מה שצריך כדי להביא לניצחון מכריע של גוש התיקון בראשותי: לאחד, לסדר ולתאם את המפלגות כדי לא לאבד אף קול, וגם לדאוג שהבחירות יתנהלו בצורה תקנית וטהורה.

עמי הוא ניצב מצטיין וערכי, והוא האדם המתאים ביותר במדינה לתפקיד החשוב הזה. עמי יוביל וינהל את הצוות ביחד עם קארין אלהרר שהובילה את הנושא במפלגת ״יש עתיד״ והם יפגשו לפגישת עבודה ראשונה בנושא כבר בימים הקרובים. בכוחנו לנצח ולתקן את ישראל. ביחד".