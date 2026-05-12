ליהוק מפתיע: האלוף האולימפי בדרך ל"מירוץ למיליון"?

אחרי הטרגדיה המשפחתית הקשה והאובדן של הבן עומר ז"ל בקרבות בעזה: האלוף האולימפי אורן סמדג'ה ובנו רום בדרך ל"מירוץ למיליון". כל הפרטים על המשא ומתן המתקדם

עוד לא הספקנו להסדיר את הנשימה מגמר העונה האחרונה של "המירוץ למיליון", והליהוקים לעונה הבאה כבר מעלים הילוך עם שמות שאי אפשר להתעלם מהם.

מאמן נבחרת הג'ודו והמדליסט האולימפי, אורן סמדג'ה, נמצא במשא ומתן מתקדם לקראת השתתפות בעונה הבאה של תוכנית הריאליטי המצליחה של קשת 12. כך פורסם באתר Foreal של ישראל היום.

סמדג'ה לא צפוי לצאת למסביב לעולם לבד. מי שמיועד להתייצב לצדו על קו הזינוק הוא בנו, רום סמדג'ה, יועץ תקשורת ומי שמתחזק כושר גופני גבוה במיוחד – נתון קריטי למי שמתכנן להסתער על המשימות המאתגרות של המירוץ.

כזכור, במהלך המלחמה חוותה משפחת סמדג'ה טרגדיה לאומית ואישית קשה מנשוא, כאשר הבן והאח, עומר סמדג'ה ז"ל, נפל בקרבות ברצועת עזה. למרות האבל הכבד, נראה כי האב ובנו בחרו לנסות ולתעל את תעצומות הנפש לאתגר המשותף.

על פי גורמים המעורבים בפרטים, השניים כבר עברו מספר אודישנים מוצלחים והשיחות מול ההפקה נמצאות בשלבים מתקדמים מאוד. אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אנחנו צפויים לראות את אחד הצמדים המסקרנים והמרגשים ביותר שנחתו בפריים-טיים שלנו.