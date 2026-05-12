ערוצים 12 ו-14 בלחץ? ערוץ חדש יוקם בהשקעה של מיליונים

מיליוני שקלים, איש נדל"ן מסתורי שמושך בחוטים, והשמות הגדולים שכבר עובדים על האולפנים בתל אביב. בדרך להשתלטות על אפיק 16 - כל מה שצריך לדעת על הערוץ החדש שישנה את הרגלי הצפייה

איש התקשורת הוותיק רם לנדס החל לאחרונה בהקמתו של ערוץ חדשות חדש שצפוי להיות מופץ לקהל הרחב. המיזם המסקרן מוקם בימים אלו ממש באולפנים חדישים בתל אביב, בהשקעה כספית אדירה המוערכת במיליוני שקלים.

צעד משמעותי שמעורר עניין רב בתעשייה הוא צירופו של איתי וולמן לצוות ההקמה. וולמן, ששימש בעבר כמנכ"ל ערוץ 14, מביא עמו ניסיון עשיר בניהול של גוף שידור, ונוכחותו מעלה תהיות מסקרנות לגבי אופי התכנים שישודרו בערוץ החדש, מיצובו הפוליטי, והתחרות הישירה הצפויה מול הערוצים הקיימים. במקביל לבניית הצוות, גורמי המקצוע במיזם כבר בודקים היתכנות טכנית ורגולטורית לקבלת אפיק 16 בשלט.



אחת התעלומות הגדולות סביב הערוץ המתהווה היא זהות הגורם המממן. בשלב זה, זהותו של המשקיע המרכזי נותרת חסויה, אך על פי ההערכות בשוק התקשורת מדובר בדמות בולטת ורבת עוצמה מעולם הנדל"ן.

חזרתו של לנדס לזירת החדשות, לאחר שבעבר הוביל את הקמת תאגיד השידור הישראלי וייסד את חברת החדשות של ערוץ 10, מסמנת כי לא מדובר בעוד מיזם שולי. החיבור בין הניסיון המערכתי של לנדס, הרקע הניהולי של וולמן והכיסים העמוקים של המשקיע המסתורי, עשוי להוליד שחקן חדש ומשמעותי שינסה להשתלט מחדש על המסך ולשנות את הרגלי הצפייה של הישראלים.