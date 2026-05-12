אבישי גרינצייג: "לא משנה איך זה יסתיים - זו שערורייה!"

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס לדיון היום (שלישי) בבג"ץ בעניין העתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד, ולעמדתו של נציג היועמ"שית.

בדבריו הוא כותב: "מקווה שברור לכם שלא משנה איך האירוע יסתיים - העובדה שהשופטים כל כך מקשים על עמדת היועמ״שית, ולמרות זאת היא סירבה לייצג את עמדת ראש הממשלה על המינוי כאילו שזו עמדה כל כך מוקשית שאי אפשר להגן עליה היא שערורייה.

הדיפולט אמור להיות ייצוג של הממשלה, אלא אם מדובר בעמדה משפטית כל כך מופרכת שלא ניתן להגן עליה בבית משפט".

נזכיר כי תחילה היועמ"שית סירבה לגלות האם היא תגן על המינוי בבג"ץ, ולאחר מכן סירבה לייצג את ראש הממשלה נתניהו בדיון.