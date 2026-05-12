חיזבאללה קורס? נגמרו המקומות בבתי הקברות של הארגון

פעילות צה"ל בעומק דרום לבנון נמשכת, ועוד ועוד מחבלים מחוסלים מידי יום, סרטונים מבתי הקברות השיעיים של כפרי חיזבאללה בדרום לבנון מצביעים על כמויות מחוסלים חסרות תקדים, כשבחלק מבתי הקברות של הארגון אין מקום לאפילו קבר בודד נוסף

למרות איומי מזכ"ל חיזבאללה על הפיכת דרום לבנון ל'גיהינום לישראל', נראה שישראל הקדימה את ארגון הטרור, והפכה את דרום לבנון לבית הקברות של ארגון חיזבאללה.

סרטונים חדשים מהכפרים השיעיים בדרום לבנון ומבתי הקברות של הארגון ותהלוכות הלוויה, מציגים תמונה של התפרקות מוחלטת כאשר מרבית בתי הקברות כבר מלאים עד אפס מקום.

אותם תיעודים מדרום לבנון חושפים בתי קברות חדשים שנפתחו, מלאים כל אחד בעשרות ומאות מחבלי חיזבאללה שנהרגו בלחימה, לאחר שבתי הקברות הרגילים של הכפרים השיעיים כבר התמלאו עד אפס מקום.

מעבר לכך באופן לא שגרתי מקיימים הלבנונים טקסי קבורה המוניים והלוויות המוניות, בנוסף לתהלוכות לוויה שבעבר היו מתקיימות לכל מחבל או חולייה, כעת מוציאים הכפרים תהלוכות לעשרות מחבלים כל פעם.

בנוסף לכך, בעוד שבעבר, אפילו בשיא הלחימה בחזית הצפונית, היה מפרסם חיזבאללה הודעות וכרוזים על כל הרוג והרוג, חיזבאללה הפסיק בשקט לאורך השבועות האחרונים להכיר כלל בהרוגים או לפרסם את שמם, ייתכן בניסיון להסתיר את סדרי גודל של הנזק שספגו כוחותיו.



