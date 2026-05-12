בכיר בקואליציה זועם: הם משחקים לידיים של היועמ"שית!

לאחר שבימים האחרונים דווח כי ראש הממשלה נתניהו פנה למפלגות החרדיות ואמר להן כי הוא לא מעוניין לקדם את חוק הגיוס לפני הבחירות - נראה כי העימות מחריף.

על פי הדיווח של אברהם פריינד, ממפלגת דגל התורה נמסר: "תם הטקס, אין לנו מה לעשות בלי חוק הגיוס. מתכוונים לשבש את הליכי החקיקה בכנסת כדי לפזר את הכנסת באופן מיידי וללכת לבחירות".

בכיר בקואליציה מסר כי "האיומים של החרדים על פיזור הכנסת עוזרים רק למי שעשה להם הכי הרבה נזק, היועמ״שית. שוב הם שומרים עליה, ועוזרים לה למנוע את העברת החוק לפיצול תפקיד היועמ״שית.

בדגל התורה מתדרכים: שוקלים את פיזור הכנסת אחרי שנתניהו הודיע שאין רוב לחוק הגיוס".