המומחים מעריכים: זה מקור הוירוס הקטלני שהדביק ספינה שלמה

רופאים ומומחי הדבקה חקרו את וירוס ההאנטה שהדביק ספינת קרוז שלמה וכבר הרג מספר אנשים, ומצאו את מה שהם חושדים שהוא מקור ההדבקה המקורי והמסלול שעבר

וירוס ההאנטה המסוכן עלה לכותרות בימים האחרונים, לאחר שגרם לאירוע הדבקה המוני על ספינת קרוז, וגרם למותם של מספר בני אדם. אמש במבצע מיוחד הוחזרו כלל נוסעי הספינה אל מדינות המקור שלהן, שם יוכנסו לבידוד בן 42 יום לכל הפחות. מומחים שניתחו את מסלול ההדבקה מצביעים על מקור הדברה ייחודי, בנסיבות מיוחדות שהוביל לאירוע הרפואי המאתגר.

על פי ארגון הבריאות העולמי, אירוע ההדבקה ההמוני התחיל כאשר זוג הולנדי של צפרים חובבים ביקר במזבלות בדרום אמריקה, בחיפוש אחר ציפור נדירה, שם ככל הנראה נחשפו לצואה או מזהמי מכרסמים מסוגים שונים, שחשפו אותם לזן האנדס של הנגיף, זן נדיר המאפשר הדבקה בין בני אדם בתנאים מסוימים.

משם עלו הזוג על הספינה הונדיוס למסע שייט ארוך, בן יותר מחודש מדרום אמריקה, מדובר בפרט קריטי שכן בניגוד לוירוסים כמו הקורונה, וירוס ההאנטה דורש חשיפה ממושכת וחוזרת לאדם מודבק בקרבה גבוה, התנאים בספינת השייט הפכו לאידיאלים להתפשטות הנגיף.

בסוף התהליך, הזוג ההולנדי ואדם נוסף מצאו עד כה את מותם ומאות בני אדם נחשפו, עשרות מהם כבר זוהו ככאלה שנדבקו בוירוס או מראים תסמינים. כלל הנוסעים פונו למדינותיהם, וצפויים להיכנס לבידוד ארוך במיוחד של קרוב לחודש וחצי.