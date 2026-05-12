בית המשפט קבע: ניצחון לגיא פלג נגד פעילת הימין

ניצחון לגיא פלג. בית משפט השלום הוציא צו הרחקה לחצי שנה נגד פעילת הימין, רנה גיספן בכר, שנאסר עליה ליצור עמו קשר או להתקרב לביתו.

בצו נכתב כי נאסר עליה "ליצור במישרין או בעקיפין קשר כלשהו עם העיתונאי, לאיים עליו לבלוש אחריו להתחקות אחריו או לפגוע בפרטיותו". בנוסף, נאסר עליה להימצא במרחק של פחות מ-50 מטר מביתו או במרחק של 200 מטר מביתו של כאשר בהחזקתה אמצעים להגברת קול.



על פי הדיווח ב'מעריב', גיספן בכר, שהצטרפה לאחרונה לפעילויות של מרדכי דוד, נעצרה בעבר מחוץ לביתה של לוסי אהריש בגין אלימות באותו אירוע היא אף תועדה מקללת ומגדפת, ובין היתר נשמעו קריאות חמורות, בהן: "כשנפיל את בגץ אתם הראשונים שנתלה" ועוד.









