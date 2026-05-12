דדי שמחי רומז: זו המפלגה אליה הוא יצטרף

תא"ל (מיל') דדי שמחי, לשעבר נציב הכבאות וההצלה, הודיע השבוע רשמית על החלטתו להצטרף לזירה הפוליטית. בשיחה עם בן כספית וינון מגל ב-103fm, הסביר שמחי את המניעים למהלך והתייחס לאפשרויות העומדות בפניו לקראת מערכת הבחירות.

"קיבלתי החלטה להיכנס ולהשפיע מתוך הזירה הפוליטית", הודה שמחי. "לדעתי כבר אי אפשר לשבת יותר על המרפסת. אני באמת לא יודע אם אני מקים מפלגה, אני בוחן את כל האופציות ובסוף אבחר בטובה ביותר".

שריון בליכוד? "כל האופציות רלוונטיות"

כשנשאל על האפשרות שישתלב ברשימת הליכוד, השיב שמחי כי הוא לא פוסל דבר: "כל האופציות רלוונטיות. אני חושב שצריך להפסיק לדבר בגושים. אני רואה בעצמי הגוש המחבר, אני חושב שאפשר לחבר את הגושים ואני מדבר עם כולם". עם זאת, הוא הבהיר כי שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות אינו עומד על הפרק: "הם עשו טעות פטאלית שלא גינו באופן בלתי משתמע את מה שקרה ב-7 באוקטובר".

שמחי חשף כי הפעם האחרונה ששוחח עם ראש הממשלה נתניהו הייתה לפני כשנתיים, כאשר הוצע לו תפקיד הפרויקטור הלאומי. "מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית", הדגיש, "אם הציבור הערבי רוצה לחיות איתנו יחד – הכל טוב".

"עובר את אחוז החסימה בצורה ברורה"

בנוגע לסיכוייו הפוליטיים, שמחי נשמע בטוח בעצמו וציין כי הסקרים והבדיקות שערך מעודדים. "מהבדיקות שעשינו, אנשים רוצים חיבורים וזה מה שצריך לעשות. אני עובר את אחוז החסימה בצורה ברורה".

הוא התייחס גם לקשר עם עופר וינטר, ששמו עלה לא פעם כמי שעשוי להקים מפלגה חדשה: "אני ועופר חברים טובים מזה עשרות שנים, נלחמנו ביחד בעזה ואני חושב שהוא בחור רציני. אנחנו מדברים אבל אין בינתיים שום סיכומים".

לסיום, הדגיש שמחי את מחויבותו לכללי המשחק הדמוקרטיים: "צריך לכבד את כללי הדמוקרטיה. אם ראש הממשלה ייבחר על ידי העם – זו דמוקרטיה עד הסוף. הדבר היחיד שיכול לשנות החלטה דמוקרטית זו ועדת חקירה. עם ישראל יגיד את דברו".