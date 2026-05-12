הרשות השנייה דורשת מהאוצר להפשיר 14 מיליון שקל

המבוי הסתום ברגולציית התקשורת מגיע לשיא חדש: הרשות השנייה דורשת ממשרד האוצר "להפשיר" סכום של כ-14 מיליון ש"ח, המורכב מכספי עיצומים וקנסות שהוטלו על הערוצים המסחריים בשנים האחרונות.
בעבר, כספים אלו נותבו ישירות למימון והפקת תכניות מקור וסרטים דוקומנטריים מטעם הרשות, אך בשל שינויים תקציביים ומנהליים, הסכום נותר "תקוע" בקופת המדינה ללא יכולת שימוש.
יו"ר מועצת הרשות השנייה, ד"ר יפעת בן חי שגב, מובילה את המאמץ מול אגף התקציבים במטרה להבטיח שהכסף יחזור ליעדו המקורי – תעשיית התוכן המקומית.
הדרישה מגיעה בצל המורכבות המשפטית סביב פעילות הרשות: המהלך מתוכנן לצאת לפועל ביום שבו יסיר בג"ץ את צו הביניים המגביל את פעילותה השוטפת של המועצה.
