בן כספית טוען: זה הסיכוי של נתניהו לנצח בבחירות

כ"ה אייר התשפ"ו
בחירות צילום: יונתן זינדל/פלאש90

העיתונאי ‏בן כספית התייחס היום (שלישי) לסיכוי של נתניהו בראשות הליכוד, לנצח בבחירות הבאות.

בדבריו הוא טען כי "נתניהו יודע שלמרות הממבו ג'מבו והקשקשת - חוק הגיוס יפרק לו את האלקטורט, הסיכוי הקטן שיש לו לנצח את הבחירות ייעלם אם הוא יעביר את החוק ולכן החוק לא יעבור".

נזכיר כי ראש הממשלה נתניהו העביר בימים האחרונים מסר למפלגות החרדיות, כי הוא מעוניים לדחות את ההצעה על חוק הגיוס עד לאחר הבחירות.

אמש, ינון מגל מתח ביקורת על הצעד הזה של נתניהו, טען כי הוא יכול להיות מסוכן שכן החרדים יחליטו לחבור לשמאל בבחירות הבאות: "לדעתי זה אסון", טען מגל. 

