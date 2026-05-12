אב התעלל מינית בבתו בת ה-6; זה העונש שנגזר עליו

בית המשפט העליון החמיר את עונשו של אב שביצע עבירות מין קשות בביתו בת ה-6; הבת נאלצה להעיד בבית המשפט נגד אביה

בית המשפט העליון החמיר את עונשו של אב שהורשע בביצוע עבירות מין קשות בבתו הקטינה במשך שנים, לצד עבירות אלימות כלפי ילדיו הקטינים. עונש המאסר בפועל הוחמר מ-6.5 שנות מאסר ל-8 שנות מאסר בפועל, בעקבות ערעור שהגישה פרקליטות המדינה.

על פי הכרעת הדין, הנאשם ביצע בבתו, מאז הייתה בת שש, עבירות מין חוזרות שנמשכו שש שנים והלכו והסלימו עם הזמן. בנוסף, הורשע בעבירות אלימות כלפי ילדיו הקטינים.

נזקים נפשיים קשים

במסגרת הערעור טענה המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, באמצעות עו"ד עידית פרג'ון, כי העונש שנגזר בבית המשפט המחוזי אינו משקף את חומרת המעשים, את עומק הפגיעה הממושכת בנפגעת העבירה הצעירה כל כך, על ידי אביה, ואת הצורך בענישה מחמירה ומרתיעה בעבירות מין בתוך המשפחה. הפרקליטות הדגישה את הנזקים הנפשיים והתפקודיים הקשים שנגרמו לנפגעת העבירה, וכן את הקושי הרב שנלווה לכך שנאלצה להעיד נגד אביה בבית המשפט.

ההתעללות נמשכה שנים

בית המשפט העליון קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי יש להחמיר בעונשו של האב, בין היתר נוכח חומרת המעשים, הימשכותם לאורך שנים, הפגיעה הקשה שנגרמה לנפגעת העבירה והמחיר האישי הכבד שנאלצה לשלם במסגרת ההליך הפלילי כאשר העידה נגד אביה.

בהתאם לכך, הוחלט להעמיד את עונש המאסר בפועל על 8 שנים, תחת הכלל כי ערכאת הערעור אינה ממצה את העונש. בבית המשפט המחוזי בירושלים התיק נוהל על ידי עוה״ד ענת ארוסי כהן ונתי בן חמו מפרקליטות מחוז ירושלים.