עיתונאי 'ידיעות אחרונות' בביקורת חריפה נגד היועמ"שית

עיתונאי 'ידיעות אחרונות' בן דרור ימיני, ‏התייחס היום (שלישי) לדיון בבג"ץ בעניין העתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד, ותקף את היועמ"שית.

בדבריו הוא טען כי "בהתנגדותה למינוי רומן גופמן לראש המוסד, נדמה שגלי בהרב-מיארה בחרה פעם נוספת במסלול ה"דווקא". אבל אחרי שגופמן כבר עבר את ועדת המינויים, עמדת היועמ"שית היא לא רק בלתי סבירה, אלא אפילו פוגעת בשלטון החוק".

עוד הוא הוסיף "‏תורת המשפט היא לא מדע מדויק. עובדה שבהרבה מאוד נושאים – גם פליליים, גם אזרחיים – יש דעת רוב ודעת מיעוט. זה בולט יותר בנושאים חוקתיים, שהם למעשה פוליטיים. נניח שבעקבות עתירה נגד החלטה שנויה במחלוקת של הממשלה, הרכב של חמישה שופטים מחליט, ברוב של שלושה, שההחלטה לוקה בחוסר סבירות, ושני שופטים שההחלטה סבירה.

התוצאה היא אבסורד. משום שאם שני שופטי המיעוט חושבים שההחלטה סבירה – אז בוודאי שההחלטה מצויה בתוך מתחם הסבירות, גם אם שלושה שופטים חושבים אחרת. אבל השימוש המוגזם בעבר בעילת הסבירות יצר ביקורת קשה, נוקבת ומוצדקת".

לסיום הוא אמר "‏עכשיו זו ההחלטה על מינוי רומן גופמן לראש המוסד. ועדת המינויים לתפקידים בכירים החליטה, ברוב קולות, לאשר את המינוי. ראש הממשלה, לפי הנוהל התקין, חתם על המינוי. רגע, יש מי שיאמר, אבל יו"ר הוועדה, השופט אשר גרוניס, התנגד למינוי. אז מה? אותו גרוניס התנגד גם למינוי גלי בהרב-מיארה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה.

והיא בכל זאת עברה את אישור הממשלה. בהחלט יכול להיות שגרוניס, ששייך למחנה השמרני בין המשפטנים – צודק בשני המקרים. אבל אנחנו לא בדיון ציבורי. אנחנו בדיון משפטי. וברגע שהמינוי של גופמן עבר את הוועדה – זה אמור להיות סוף פסוק. לא אצל היועצת".