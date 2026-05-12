חיזוק למאני טיים: הסנטר אוסטין וויילי חוזר להפועל ירושלים

הנהלת הפועל ירושלים הודיעה כי השחקן ינחת בשישי ויצטרף מיד לאימונים לקראת משחק הבית הקרוב מול ב"ש/דימונה. המאמן יונתן אלון: "שמח שהוא מרגיש בטוח לחזור"

בשורה משמעותית להפועל ירושלים ולאוהדיה לקראת שלבי ההכרעה של העונה: אוסטין וויילי, הסנטר המצוין של הקבוצה, ישוב ביום שישי לישראל, יצטרף באופן מיידי לאימונים ויחזור לפעילות מלאה במדים האדומים.

על פי הודעת המועדון הרשמית שיצאה הבוקר (שלישי), וויילי צפוי להיכלל בסגל כבר במשחק הבית הקרוב מול הפועל באר שבע/דימונה, שייערך בארנה ב-20 במאי. חזרתו של שחקן הציר מהווה תוספת כוח קריטית מתחת לסלים לקראת הישורת האחרונה והחשובה של העונה.

"שמרנו על קשר יומיומי"

מאמן הקבוצה, יונתן אלון, בירך על חזרתו של הסנטר ושיתף על התהליך מאחורי הקלעים מולו ומול סביבתו הקרובה. "לאורך כל התקופה האחרונה, שמרנו עם אוסטין והמשפחה שלו על קשר יומיומי", סיפר אלון, "אני שמח מאוד שהוא מרגיש בטוח לחזור לישראל".

אלון הוסיף והחמיא ליכולותיו ולמחויבותו של וויילי: "אוסטין הוא שחקן מצוין, שעשה התקדמות גדולה בשנתיים האחרונות. הוא נחוש לחזור ולעזור לקבוצה לקראת המאני טיים של העונה".

ג'יימס ומובלי עדיין בסימן שאלה

בעוד חזרתו של וויילי הובטחה והוא צפוי לעלות על הפרקט בקרוב, הסגל הירושלמי טרם הושלם במלואו. באשר לשני הזרים הנוספים, ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס ואייזיאה מובלי, הנהלת המועדון עדכנה כי נכון לעכשיו טרם התקבלה החלטה על מועד חזרתם ארצה.

מההנהלה נמסר כי מתקיים מולם "קשר ישיר ורציף", והובהר כי ככל שיהיו התפתחויות ועדכונים נוספים בעניינם, תצא על כך הודעה מסודרת.