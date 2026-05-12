בימים הקרובים: דובר צה"ל בהודעה מדאיגה לתושבי העוטף

שנתיים וחצי עברו מאז טבח ה-7 באוקטובר, בו פלשו לישראל אלפי מחבלי חמאס והרגו ופצעו אלפי ישראלים.

ביישובים הצמודים לגדר, הופתעו בימים האחרונים לגלות, כי בזמן שבמערכת הביטחון מזהירים מהתעצמות חמאס ברצועה, בצה"ל דווקא מתכננים לרדד באופן מיידי כמעט מחצית מהכוח שמגן על היישובים הצמודים לגדר בעוטף עזה.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר, בהודעה שנשלחה אמש לתושבי נחל עוז נכתב: "קיבלנו הודעה רשמית מהצבא על רידוד הסד"כ בקיבוץ, שייכנס לתוקף בימים הקרובים. המציאות הביטחונית בה אנו חיים מחייבת נוכחות הגנתית רציפה ואפקטיבית בתוך הקיבוץ, והתחושה כי מענה כזה נפגע מעוררת דאגה טבעית ומובנת".

בקיבוץ נחל עוז הסמוך לגדר, ש-150 מחבלים חדרו אליו ב-7 באוקטובר ורצחו 13 חברי קיבוץ וחטפו 8, העבירו מסר ברור לצה"ל: "לא ניתן לקיים חיי קהילה בטוחים בנחל עוז ללא כוח הגנה צבאי יעיל שפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ". יותר מ-60 אחוז מהתושבים בנחל עוז כבר חזרו הביתה, אבל בקיבוץ מזהירים עכשיו: "משפחות שכבר חזרו - יעזבו".

גם בקיבוץ זיקים פנו לאוגדת עזה והזהירו מרידוד הכוחות הצפוי ביישובים: "לא חל כל שינוי בתנאים המבצעיים שמצדיק רידוד סד”כ בעת הזו. אנו מוטרדים מכך שמהלך דרמטי מסוג זה נעשה ללא התחשבות מספקת במאפיינים הייחודיים הנובעים ממיקום הקיבוץ".