משרד הבריאות: עדכון קריטי ליממה הקרובה

משרד הבריאות פרסם הבוקר (שלישי, 12 במאי) אזהרה דחופה לציבור בעקבות גל חום כבד וחריג לתקופה הפוקד את מרבית אזורי הארץ. על פי תחזית השירות המטאורולוגי, עומס החום יהיה כבד במיוחד, ובמשרד קוראים לאוכלוסיות בסיכון – קשישים, ילדים, נשים הרות וחולים כרוניים – להקפיד על משנה זהירות.

לפי ההנחיות, יש להימנע ככל האפשר מחשיפה לשמש וממאמץ גופני שאינו הכרחי. במשרד ממליצים לשהות במקומות ממוזגים ולהרבות בשתיית מים. למטיילים מומלץ שלא לצאת לטיולים בטבע, ובמידה ומחליטים לצאת – יש לתכנן את המסלול בקפידה ולהתאימו לתנאי הקיצון.

הנחיות בטיחות בדרכים ובחוץ

משרד הבריאות מדגיש מספר כללי בטיחות לשוהים בחוץ ולנהגים:

לבוש והגנה: מומלץ לחבוש כובע רחב שוליים, ללבוש בגדים בהירים ונוחים ולמרוח קרם הגנה.

נהיגה: על הנהגים לעצור מדי פעם להתרעננות כדי לשמור על ערנות.

סכנת חיים ברכב: חל איסור מוחלט להשאיר תינוקות, ילדים, קשישים או בעלי חיים ברכב שאינו ממוזג, אפילו לא לזמן קצר.

זהירות ממכת חום: מה עושים?

במשרד הבריאות מסבירים כי מכת חום עלולה להתפתח כאשר הגוף אינו מסוגל לקרר את עצמו בסביבה חמה. הסימנים המעידים על כך הם טמפרטורת גוף גבוהה, עור אדום וחם, כאבי ראש חזקים, סחרחורת, בחילה, בלבול או ירידה בהכרה.

במקרה של הופעת סימנים אלו, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

התקשרו מיידית למוקד החירום של מד"א. העבירו את הנפגע לאזור קריר ומוצל ודאגו לקירור גופו. חשוב ביותר: במקרה של מכת חום אסור לתת לנפגע לשתות! הטיפול בנוזלים יינתן על ידי הצוות הרפואי דרך הווריד בלבד.

הציבור מתבקש לגלות ערנות כלפי שכנים קשישים או חסרי ישע הגרים לבדם ולוודא כי הם שוהים בסביבה מוגנת ומקוררת.