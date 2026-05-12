אבי מעוז חושף: זה היעד הבא שלי בפוליטיקה

בריאיון לתוכניתם של מתי טוכפלד ועו"ד איציק בונצל אמר מעוז: "אני מאוד רוצה להיות שר החינוך הבא של מדינת ישראל, לשם מועדות פניי."

"אני אעשה מהפכה בחינוך" אומר מעוז, "יותר יהדות - אפס פרוגרס."

מוקדם יותר התראיין מעוז לכתבתנו בכנסת והציב את היעדים שלו לכנס הקיץ הקרוב.

מעוז הבהיר כי המשימה העיקרית שלו היא להשלים את מלאכת החקיקה שהחלה בכנס החורף. בראש סדר העדיפויות עומדים שני חוקים מרכזיים שעברו בקריאה טרומית:

חוק הריבונות ביהודה ושומרון: "אני חושב שזה מאוד חשוב להחיל את הריבונות, להכריע בעניין הזה של גדיעת כל התקוות של האויבים שלנו להקים פה מדינת טרור בלב ארצנו". חוק השמירה על קדושת הכותל המערבי: חוק שנועד לדבריו לעצור את "הפרובוקציות שנעשות בכותל מדי חודש בחודשו" ולעמוד כנגד החלטות בג"ץ בנושא הרחבת עזרת ישראל.

חוק הגיוס: "בכפייה - אפילו חרדי אחד לא יתגייס"

בסוגיית חוק הגיוס הטעונה, מעוז מציג עמדה מורכבת. מחד, הוא נשען על משנתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל: "אי אפשר לעשות חוק גיוס, אי אפשר לגייס חרדים בכפייה... רק בהידברות בין ראשי הישיבות לבין ראשי הצבא נוכל להגיע לחוק מוסכם".

מאידך, הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי צה"ל והיועמ"שית. הוא טוען כי הטלת סנקציות כלכליות על הציבור החרדי היא טעות, וכי הצבא עצמו מקשה על גיוס בני הישיבות בשל דחיפת יחידות מעורבות:

"היום לצערי הרב הצבא גם מראה שהוא לא רוצה את הציבור שלנו, בני הישיבות, ישיבות ההסדר שמתגייסים לצה"ל... כשהצבא בא ולוחץ כל הזמן להכניס עוד ועוד יחידות מעורבות, גם ביחידות הלוחמות... אנחנו לא נשלח את בני הישיבות שלנו לשרת ביחידות מעורבות".

מעוז מסכם בקריאה לצבא לערוך "חשבון נפש" האם הוא באמת מעוניין בשילוב החרדים והדתיים, או שמא הוא מציב תנאים שאינם מאפשרים זאת בפועל.