אושר סופית: החוק שיאפשר להעמיד לדין את מחבלי ה־7 באוקטובר

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להסדרת העמדתם לדין של מחבלי טבח השבעה באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בהצעה. כל הפרטים

מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח השבעה באוקטובר.

החוק, שאושר ברוב של 93 חברי כנסת, נועד להסדיר את ההליך המשפטי נגד מבצעי מתקפת הטרור הרצחנית ב־7 באוקטובר.

הצעת החוק הוגשה על ידי יו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט ח״כ שמחה רוטמן וח״כ יוליה מלינובסקי, וקודמה בשיתוף סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין. במסגרת החוק תתאפשר שפיטתם של המחבלים בגין העבירות הקשות והחמורות ביותר, שעונשן עשוי להגיע עד עונש מוות.

בנוסף, מליאת הכנסת אישרה הסתייגות של ח״כ רוטמן וח״כ מלינובסקי, שלפיה מחבלים שיועמדו לדין בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם — גם לא במסגרת עסקאות עתידיות.

שר המשפטים יריב לוין בירך על אישור החוק ואמר כי מדובר בחובה מוסרית של מדינת ישראל כלפי הנרצחים, הפצועים, החטופים ובני משפחותיהם. לדבריו, “החוק מבטיח כי המחבלים ושותפיהם יועמדו לדין ויבואו על עונשם, כולל מתן עונשי מוות”.

לוין הוסיף: “מתוך הטבח הנורא קמנו, למען זכרם של הנרצחים, למען משפחותיהם, למען הפצועים בגוף ובנפש, למען מי שנחטפו, ולמען העם כולו, כדי לקיים את חובתנו המוסרית הנעלה: להביא את מבצעי הטבח המזוויע למשפט צדק”.

יו״ר ועדת החוקה ח״כ שמחה רוטמן אמר לאחר אישור החוק כי מדובר ב״צעד היסטורי של צדק וזיכרון לאומי״. לדבריו, החוק מעביר מסר ברור לאויבי ישראל: “מי שטבח, רצח, אנס וחטף אזרחים ישראלים יועמד לדין וישלם את המחיר הכבד ביותר”.

רוטמן הוסיף כי “מדינת ישראל לא תשכח ולא תסלח. זהו חוב מוסרי לקורבנות, למשפחות השכולות, לחטופים ולכל עם ישראל. העולם כולו יראה, ישמע ויידע בדיוק מול איזה רוע אכזרי עמדה מדינת ישראל בשבעה באוקטובר וכיצד היא באה עמו חשבון”.

ח״כ יוליה מלינובסקי בירכה גם היא על אישור החוק ואמרה: “כמעט שלוש שנים אחרי, סוף סוף הדרך לצדק נסללה”. לדבריה, החוק עבר בקונצנזוס חריג, והוא מהווה “היסטוריה ומורשת לאומית”.

מלינובסקי הוסיפה: “השעון סופר לאחור עבור אלו שפגעו במדינת ישראל, ומשפטי אייכמן המודרניים יתקיימו בבירת ישראל, ירושלים. אני מקדישה את החוק הזה לקורבנות, לחטופים, למשפחותיהם ולכל אזרח שחי בארץ הזו. עם ישראל חי”.