חשד חמור בכלא ניצן: עוזר הרב הבריח חפצים לאסיר בתמורה לשוחד

על פי פרסום של לי עייש, עוזר רב בבית הכנסת בכלא ניצן חשוד כי קיבל שוחד מאסיר והכניס עבורו דיסקים ושעונים, שעל פי החשד נמכרו בתוך הכלא בסכומים גבוהים

חשד להברחות בתוך כלא ניצן: עוזר רב בבית הכנסת של הכלא, המועסק במסגרת שירות בתי הסוהר, חשוד כי קיבל שוחד מאסיר והכניס עבורו חפצים אסורים לתוך בית הסוהר.

על פי הפרסום של לי עייש, עוזר הרב הכניס עבור האסיר דיסקים ושעונים, שנמכרו לאחר מכן בתוך הכלא בסכומים גבוהים. במשטרה בודקים בנוסף האם בחלק מהחפצים שהוכנסו הוסלקו גם סמים.

במסגרת הפרשה מעורבים חשודים נוספים, בהם גם אשתו של האסיר, שעל פי החשד העבירה את החפצים לעוזר הרב לצורך הכנסתם לכלא. היא צפויה להיחקר בהמשך.

בחקירתו טען עוזר הרב כי לא מדובר היה בשוחד, אלא בסיוע לאסיר שלדבריו הפעיל עליו לחץ.

לפי גרסתו, האסיר אמר לו כי אין לו כסף לעורך דין וביקש להכניס שעונים כדי שיוכל למכור אותם. “אמרתי שזה אסור, אבל הוא לא הפסיק ללחוץ. זה לא היה שוחד, היה לי קשה לעמוד מנגד”, טען.

עם זאת, בניגוד לגרסתו, מתברר כי עוזר הרב כבר הוזהר בעבר שלא להכניס חפצים לתוך הכלא, אך על פי החשד המשיך לעשות זאת גם לאחר האזהרה.

במשטרה ממשיכים לחקור את החשד להברחות, את היקף המעורבות של החשודים הנוספים ואת האפשרות שבחלק מהחפצים הוסלקו חומרים אסורים.