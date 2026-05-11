כאוס פוליטי: עשרות מחוקקים קוראים לראש הממשלה להתפטר

לאחר שמפלגת הלייבור הבריטית ספגה תבוסה קשה בבחירות המקומיות, והפסידה כ-83% מכוחה האלקטורלי, יותר ויותר חברי פרלמנט קוראים לראש הממשלה קייר סטארמר להתפטר לאלתר.

מעל ל-60 חברי פרלמנט ממפלגת השלטון הבריטית, הלייבור, שיגרו מכתב חריף לראש הממשלה המכהן, הקורא לו להתפטר ולפנות את מקומות למועמד אחר מהמפלגה. הקריאות לסאטרמר להתפטר מתגברות בימים האחרונים, לאחר שבתחילה רק מחוקקים בודדים קראו לפרישתו.

לפני מספר ימים הובסה לייבור בבחירות האזוריות-מקומיות שהתקיימו ברחבי בריטניה, בהם הגיעה המפלגה אל נתון חסר תקדים, ושמרה רק על 17 אחוזים ממושביה המקומיים, בעוד שאיבדה 83 אחוזים. הקריאות לסטראמר להתפטר צפויות להתגבר לאורך הימים הקרובים, זאת למרות שהודיע כי אין בכוונתו לפרוש.