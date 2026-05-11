ראש המוסד יוצא ב-100 קמ"ש נגד רומן גופמן

ראש המוסד דדי ברנע תקף בחריפות את מינוי רומן גופמן לראשות המוסד: "יש בעיית מוסר קשה"

לקראת הדיון מחר (שלישי) בבג"ץ, ראש המוסד דדי ברנע הגיש מכתב חריף נגד מינוי רומן גופמן לראשות המוסד.

כזכור, לאחר שאמר בפני הוועדה שהוא לא בקי בפרטים ולא מחווה דעה על התנהלות גופמן בפרשת אלמקייס - ראש המוסד ברנע עשה שינוי של 180 מעלות והחליט לנסות בכל הכוח לפסול את גופמן, תוך קביעת עובדות שלטענת המפקד דאז של גופמן שגויות לחלוטין.

כתב המשפט אבישי גרינצייג, חשף את המכתב המלא, בו ברנע מותח ביקורת חריפה נגד גופמן. עוד הוא דיווח כי שני בכירים נוספים טוענים כי ברנע פשוט כתב עובדות לא נכונות.

במכתבו כתב ברנע: ‏"זו הרמה הגרועה ביותר של קבלת החלטות וטוהר המידות. יש בעיית מוסר קשה, אין סבירות למנות את גופמן לראש המוסד".

עוד הוא כתב: "אני מתמקד בתמרור אזהרה בוהק בדמות הפעלת הנער אלמקייס, מעצם היוזמה הפעלתו. היוזמה לפעילות האסורה בעייתית ומצביעה על חוסר שיקול דעת בסיסי".