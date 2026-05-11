אלונה סער מזועזעת: "מפחדת לקרוא עוד פרטים"

אלונה סער התייחסה למקרה המזעזע בדרום, ותקפה: "אני רוצה לדעת מה קרה שם, אבל מפחדת"

השחקנית אלונה סער, הידועה באהבתה לבעלי חיים, לא נותרה אדישה למקרה ההתעללות הקשה שנחשף במהלך חג ל"ג בעומר בדרום. בפוסטים זועמים שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, הביעה סער זעזוע עמוק מהרצח של הכלב נוקי, שגופתו נמצאה שרופה בתוך מדורה מול בית משפחתו בקיבוץ נווה חריף.

"אני לא מסוגלת לקרוא שום דבר על המקרה", כתבה סער בכאב. "מי יודע מה קורה עם הרוצחים? הם במעצר? אני מפחדת לקרוא פרטים קשים שלא ירפו ממני, אבל רוצה לדעת מה קורה עם זה".

"העונש המקסימלי הוא בדיחה"

בנוסף לזעם על המבצעים, סער הפנתה אצבע מאשימה חריפה כלפי מערכת המשפט והחוק בישראל. לטענתה, רף הענישה הקיים אינו מהווה הרתעה ואינו עושה צדק עם בעלי החיים.

"קולטים שהעונש המקסימלי בחוק להתעללות בבעלי חיים זה 3-4 שנים?!", תהתה השחקנית בזעזוע. "בן אדם יכול לעשות לכלב שלכם מה שעשו לכלבלב המתוק והטהור נוקי, ואם יהיה לכם מזל הוא ייכנס ל-4 שנים בלבד".

קריאה להפגנה באילת

בעקבות מעצרם של שני חשודים במעשה, עובדי מלון באילת, קראה סער לעוקביה לצאת מהמסכים ולהגיע להשמיע קול זעקה מול בית המשפט.

"מחר יש דיון בבית המשפט השלום באילת. מי שבסביבה – בואו להפגין שם", ביקשה סער בניסיון להפעיל לחץ ציבורי למען החמרת הענישה במקרה המזעזע.