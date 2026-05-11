"ימי הסזון לא ישובו": ישראל כץ במתקפה חריפה נגד המשטרה

שר הביטחון ישראל כץ יוצא בהצהרה לוחמנית ומטלטלת בעקבות הדיווחים על פתיחת חקירה נגד ערוץ 14. כץ משווה את המהלך לימים האפלים ביותר בהיסטוריה של המדינה ומזהיר מפני רדיפה פוליטית שתחזיר אותנו עשורים לאחור. "לא ייתכן שאנשי ימין יירדפו בשנת 2026"

שר הביטחון ישראל כץ תקף היום (שני) בחריפות יוצאת דופן את החלטת משטרת ישראל לפתוח בחקירה נגד ערוץ 14 בשל תכני שידור. כץ הגדיר את המהלך כחמור מאוד והבהיר כי מדובר בניסיון רדיפה על רקע אידיאולוגי שאין לו מקום במדינה דמוקרטית.

בדבריו, בחר השר להשתמש בדימויים היסטוריים טעונים במיוחד, כשהוא משווה את חקירת הערוץ לימי ה"סזון" – התקופה בה נרדפו אנשי האצ"ל לפני קום המדינה. "הידיעה שמשטרת ישראל תפתח בחקירה נגד ערוץ 14 על תכנים בשידור היא חמורה מאוד ויש להתנגד לה בכל תוקף", הצהיר כץ.

השר המשיך ותקף את עצם המחשבה על הגבלת חופש הביטוי בנסיבות אלו: "לא ייתכן שאנשי ימין יירדפו בשנת 2026 בגלל דעותיהם. ימי הסזון של טרום המדינה נגד אנשי האצ"ל בראשית המדינה נגד תנועת החירות בראשות מנחם בגין חלפו - ולא ישובו".

איום על חופש הביטוי?

המתקפה של כץ מגיעה על רקע הודעת המשטרה כי תבחן תכנים ששודרו בערוץ בחשד לעבירות על החוק. השר כץ טוען מנגד כי מדובר בשימוש פסול בכוחה של המשטרה כדי להצר את צעדיו של כלי תקשורת המזוהה עם המחנה הלאומי, תוך יצירת אפליה מכוונת.