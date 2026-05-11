מהומות ברמת הגולן: דרוזים הציתו כלים הנדסיים

עימותים אלימים בצפון רמת הגולן: עשרות מתפרעים דרוזים פשטו על אתר העבודות של פרויקט טורבינות הרוח, הציתו ציוד הנדסי וגרמו לנזקים כבדים. חברת "אנרג'יקס" מדווחת על שמונה עובדים פצועים, מתוכם שניים שפונו לבית החולים

שוב מראות קשים ברמת הגולן: פרויקט הקמת טורבינות הרוח של חברת "אנרג'יקס", המוגדר כתשתית לאומית, עמד היום שוב במוקד של התפרצות אלימה. עשרות תושבים דרוזים המתנגדים להקמת הטורבינות פשטו על אתר העבודות, הציתו כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) וגרמו להרס נרחב של תשתיות וציוד בשווי מיליוני שקלים.

על פי הדיווחים מהשטח, המהומות החלו עם הניסיון לחדש את העבודות באתר. המתפרעים הבעירו טרקטורים, רכב פרטי, גנרטורים וחדרי תקשורת. בתיעודים שהופצו מהמקום נראים הפורעים הופכים כלי רכב ומתעמתים עם הכוחות, בעוד צוותי כיבוי והצלה נאבקים בלהבות בכמה מוקדי שריפה, כולל במיכלי סולר שהוצתו.

פצועים בקרב העובדים; המשטרה טרם ביצעה מעצרים

חברת "אנרג'יקס" מסרה כי שמונה מעובדיה נפצעו במהלך ההתפרעויות, ושניים מהם נזקקו לפינוי רפואי להמשך טיפול בבית החולים. למרות נוכחות משטרתית באתר, השוטרים לא הצליחו לבלום את ההמון המוסת, ונכון לשעה זו לא דווח על מעצרים. מנגד, גורמים בקהילה הדרוזית שיגרו מסר מאיים לפיו כל ניסיון לבצע מעצרים יוביל להסלמה נוספת ולהחרפת העימותים באזור.

זוהי אינה הפעם הראשונה שהפרויקט, בו הושקעו כבר מאות מיליוני שקלים, נעצר בעקבות לחץ אלים. בעבר כבר נאלצה המדינה להקפיא את העבודות בעקבות מהומות דומות, מה שמעלה שוב את השאלה על יכולת האכיפה והמשילות באזור אל מול פרויקטים של תשתיות לאומיות.





כוחות משטרה של המחוז הצפוני הגיעו לזירה בעיצומן של המהומות. על פי הודעת דוברות המשטרה, הכוחות פעלו להפסקת ההתפרעויות והדיפת הפורעים. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה לבירור זהות החשודים במטרה למצות עמם את הדין בגין ההצתות והנזקים הכבדים שנגרמו במקום.

