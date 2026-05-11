חוסלה חוליית מחבלים שניסתה להימלט עם משגר על משאית

כוחות חטיבת האש של אוגדה 91 זיהו חוליית שיגור של חיזבאללה מיד לאחר שביצעה ירי לעבר לוחמים בדרום לבנון. בתיעוד שהופץ נראה רגע התקיפה המדויק של חיל האוויר, שהשמיד את המשאית עליה הועמס המשגר וחיסל את המחבלים

לחימה במרחב דרום לבנון נמשכת בעצימות גבוהה, כשכוחות צה"ל פועלים מסביב לשעון לסיכול ניסיונות הפגיעה של ארגון הטרור חיזבאללה בלוחמים בשטח.



היום (שני) הותר לפרסום כי חטיבת האש של אוגדה 91 ("עוצבת הגליל") זיהתה בזמן אמת חוליית שיגור שפעלה במרחב הסמוך לכוחותינו. המחבלים, שביצעו דקות ספורות קודם לכן ירי רקטי לעבר הלוחמים, ניסו לנצל את הניידות שלהם כדי להימלט מהזירה.

על פי הדיווח, המחבלים פעלו להעמיס את משגר הטילים על גבי משאית במטרה להסתיר אותו או להעבירו לנקודת שיגור נוספת בעומק השטח. מדובר בשיטת פעולה מוכרת של חיזבאללה, המנסה לשלב בין יכולת אש לבין ניידות גבוהה כדי להקשות על גילוי המשגרים. אלא שהפעם, מערך התצפיות והאש של אוגדה 91 היה ערוך ומדויק.





דובר צה"ל

המשאית עלתה בלהבות: כך בוצע החיסול

מיד עם זיהוי המשאית והעמסת הציוד עליה, הועברה הפקודה לחיל האוויר. כלי טיס שהיה בכוננות במרחב הוכוון על ידי הכוחות הקרקעיים אל עבר המטרה הניידת. בתיעוד הדרמטי נראה הטיל פוגע ישירות במשאית, מה שהוביל לפיצוצי משנה כתוצאה מהתחמושת שהייתה על המשגר. המחבלים שהיו בסמוך למשאית חוסלו במקום, והמשגר הושמד כליל.

בצה"ל מציינים כי מדובר בסגירת מעגל קריטית. "המהירות שבה הועבר המידע מחטיבת האש למטוס התקיפה מנעה מהמחבלים לבצע מטחים נוספים שהיו עלולים לסכן את חיי הלוחמים", מסרו גורמים צבאיים. האירוע כולו הסתיים ללא נפגעים לכוחותינו, שחזרו לפעילות המבצעית בטיהור תשתיות הטרור במרחב.