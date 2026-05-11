איריס חיים בתגובה ראשונה לסערה סביבה

איריס חיים, אימו של יותם חיים ז"ל, מגיבה לדבריו של עו"ד דב הלברטל שהשתלח בה וכינה אותה "ז**ה של שכול"

איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל שנורה בשוגג על ידי כוח צה"ל בשג'אעיה, פרסמה היום (שני) תגובה חריפה ונוקבת לדבריו של עו"ד דב הלברטל. זאת לאחר שהלברטל תקף אותה בביטויים קשים בעקבות דיווחים, שלדבריה אינם נכונים, על כך שהיא צפויה להשתלב ברשימת הליכוד.

"דב הלברטל, את שמך שמעתי היום בפעם הראשונה. כנראה שלא מעניין ממש מה שיש לך להגיד", פתחה חיים את דבריה. "ז**ה כי מישהו כתב ששוריינתי לרשימת הליכוד? ואת זה אומר בן אדם ששם כיפה על הראש".

"אף מפלגה לא פנתה אליי"

חיים ביקשה להבהיר באופן חד-משמעי כי השמועות על כניסתה לחיים הפוליטיים משוללות כל יסוד. "לכל מי שהתלהב מהכתבה, צר לי לאכזב או לשמח. אף אחד לא פנה אליי, לא מהליכוד ולא משום מפלגה כלשהי, וגם אם יפנו התשובה תהיה שלילית. העיקר לכתוב דברים רעים ודוחים עליי בלי לבדוק אפילו".

היא הוסיפה אזהרה לציבור מפני פייק ניוז: "היזהרו משמועות, יש הרבה כאלה. מה עשיתי לך רע, איש קטן ומסכן? לאיש הקטן שמטנף על אלמנות ועל אמהות שכולות, מקווה שתקבל כגמולך".

התשובה לטינוף: מיזם "בית יותם"

בסיום דבריה בחרה חיים להפנות את הזרקור למיזם ההנצחה שהיא מקימה לזכר בנה, "בית יותם", תוך שהיא עוקצת את סגנון הדיבור של הלברטל.

"במקום זה עדיף לתרום למיזם החשוב שאני מקימה, בית יותם. שם ידברו יפה ובאופן מכבד, מבטיחה לכם", סיכמה חיים.