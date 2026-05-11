בפעם השנייה בקריירה: אסף יסעור אלוף אירופה

פחות משנתיים אחרי הזכייה ההיסטורית במדליית הזהב במשחקים הפראלימפיים בפריז, לוחם הטאקוונדו הישראלי אסף יסעור רשם היום (שני) הישג ענק נוסף כשקטף את תואר אלוף אירופה במינכן.



סעור, המדורג ראשון בעולם בקטגוריית המשקל שלו (עד 58 ק"ג), הוכיח שוב מדוע הוא נחשב ללוחם הטוב בתבל כשגבר בקרב צמוד על סאביר זיינלוב מאזרבייג'ן והבטיח לעצמו את מקומו בראש הפודיום עם מדליית הזהב.

יסעור פתח את יום הקרבות בגרמניה משלב חצי הגמר, אליו העפיל אוטומטית בזכות דירוגו העולמי הגבוה. בקרב הראשון שלו הוא לא התקשה מול חמזה טרהאן הטורקי וניצח אותו 1:2 במערכות (13:12, 14:18, 8:17). בגמר הגדול פגש יסעור את היריב האזרי המפתיע, ובסיום קרב מותח ודרמטי ניצח שוב 1:2 (7:8, 13:11, 17:19) – תוצאה שהעניקה לו את התואר האירופי היוקרתי בפעם השנייה בקריירה המפוארת שלו.

האלוף הבלתי מעורער של ענף הטאקוונדו

הזכייה היום מצטרפת לרשימת הישגים בלתי נתפסת עבור הלוחם בן ה-24. יסעור, שמחזיק כבר בשתי אליפויות עולם ובמדליית זהב פראלימפית, שומר על המקום הראשון בדירוג העולמי כבר למעלה משלוש שנים ברציפות. בצה"ל ובאיגוד הטאקוונדו בירכו על ההישג, שממשיך את המומנטום המצוין של הספורט הפראלימפי הישראלי בזירה הבינלאומית.





סיפורו של יסעור, שמרגש מדינה שלמה בכל פעם מחדש, החל שבוע אחד בלבד לפני שחגג את בר המצווה שלו. בעת ששיחק עם חבריו, ניסה יסעור לחלץ כדור שנתקע בחדר חשמל, אך נגע בטעות בכבל מתח גבוה והתחשמל באופן אנוש.

הפציעה הייתה קשה מנשוא והרופאים נאלצו לקטוע את שתי ידיו כדי להציל את חייו. יסעור עבר תקופה ארוכה ומייסרת של אשפוזים בבית החולים שיבא, טיפולי פיזיותרפיה מפרכים והכנה מנטלית ופיזית לחיים עם פרוטזות. למרות השבר הנורא בגיל כה צעיר, אהבתו של יסעור לספורט לא דעכה