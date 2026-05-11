לקראת הדיון בבג"ץ: בשורה טובה לרומן גופמן

מחר צפוי להתקיים הדיון בבג"ץ בעתירות נגד מינוי רומן גופמן למוסד. ברקע: התנגשות חזיתית בין בכירים במערכת הביטחון

לאחר שראש המוסד דדי ברנע העביר ליועמ"שית מכתב שקורא לפסול את רומן גופמן מראשות המוסד - מחר יוצג בבג"ץ מכתב של סגן הרמטכ״ל לשעבר אמיר ברעם ובו עובדות שסותרות את עמדת ברנע.

על פי הדיווח של עמית סגל, מהמכתב עולה שגופמן לא היה קשור להפעלת סוכנים, המידע שהועבר לנער לא היה מסווג, שהעברת המידע הייתה באישור, ושבמעשיו של גופמן לא נפל פגם ערכי מוסרי.

כאמור, מחר צפוי להתקיים הדיון בבג"ץ בעניין העתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. ראש הממשלה נתניהו זעם על ראש המוסד דדי ברנע, על כך שהוא הציג ליועמ"שית מכתב המנוגד לעמדת נתניהו, הקורא לפסול את מינוי גופמן.