נתניהו מאבד את זה: "איך אתה פועל מאחורי הגב שלי?!"

ראש הממשלה נתניהו זעם על ראש המוסד: "זו חתירה תחת סמכות. אתה כפוף לראש הממשלה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נזף היום (שני) בראש המוסד דדי ברנע, לאחר שהאחרון העביר ליועמ"שית מכתב נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, כך על פי הדיווח של אבישי גרינצייג.

נתניהו כעס על ברנע: איך אתה פועל מאחורי הגב שלי ומשתף פעולה עם היועמ״שית עם מכתב לבג״ץ, כשאתה יודע שהיא לא מייצגת את הממשלה בעתירה הזו? ראש המוסד השיב: לא היועמ״שית פנתה אליי, אלא אני פניתי אליה.

ראש הממשלה: זו חתירה תחת סמכות. אתה כפוף לראש הממשלה, וזה מינוי שלי ראש הממשלה. יש הבדל בין להופיע בפני הוועדה המוסמכת לדון בטוהר המידות של גופמן ובין לנסות לשכנע את השופטים מבלי שהתבקשת לכך ומבלי שיש לך כל סמכות לעשות זאת, לאחר שהוועדה כבר קמה מכסאה והחליטה את אשר החליטה. הסתרת את העניין ממני, שהחלטתי בעצמי כראש הממשלה על המינוי של גופמן.

ברנע השיב: מבחינתי זו השלמת טיעון של הטענה שלי בפני הוועדה. רציתי להעביר את עמדתי לשופטים, ונאמר לי שהדרך הוא באמצעות היועצת המשפטית לממשלה.