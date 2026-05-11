טראמפ מודיע: הכניעה האיראנית בדרך, שוקל לחדש את המבצע

הנשיא טראמפ מתראיין לתקשורת בארצות הברית ומסביר כי התגובה האיראנית להצעה של וושינגטון לא מתקבלת על הדעת, ומבטיח כי כניעה איראנית תגיע בסופו של דבר

בראיון לרשת פוקס ניוז, התייחס הנשיא טראמפ לאירועי הימים האחרונים בחזית האיראנית, הודיע כי הוא שוקל לחדש את מבצע ליווי הספינות דרך מיצרי הורמוז והבטיח כי בסופו של דבר, איראן תיכנע לדרישות של ארצות הברית.

בשיחה עם כתבת רשת פוקס, הסביר טראמפ כי התגובה האיראנית שהתקבלה אתמול בבית הלבן "לא מתקבלת על הדעת בשום אופן", אך טראמפ גם הסביר כי הוא לא מתרגש מניפוח השרירים ודפיקות החזה של האיראנים "בסוף, כניעה איראנית תגיע, הם יקבלו את הדרישות שלנו" הבטיח טראמפ.

הנשיא הסביר כי גם עם האיראנים ממשיכים 'למשוך זמן' הסביר כי הזמן דווקא לצידו, כאשר בכל יום שעובר האיראנים מפסידים עוד כסף ונפט ולארצות הברית יש את 'כל הקלפים' לדבריו: "אני חושב על חידוש המבצע, מבצע החירות, אך הפעם לא נגביל אותו רק לליווי ספינות, נעשה הרבה יותר, לאיראנים אין במה לאיים"

טראמפ הסביר "עוד לא קיבלתי החלטה סופית, אנחנו נראה לאן זה הולך, אנחנו נמשיך לטפל באיראן עד שתהיה עסקה, ובסוף הם יתקפלו".