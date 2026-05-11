מהלך איראני? דיווחים על דליפת נפט קשה באי ח'ארג

צילומי לווין מעלים חששות בקרב מומחים בינלאומיים כי החלה דליפת נפט משמעותית באי ח'ארג מול חופי איראן, קיים חשש כי הדליפה היא החלטה מכוונת של איראן

שורה של גופים ירוקים בינלאומיים מתריעים בעקבות תמונות לווין חדשות של האי ח'ארג וסביבתו, ייתכן והתחילה דליפת נפט משמעותית מהתשתיות באי אל מי המפרץ הפרסי. גורמים ביטחוניים בארצות הברית חוששים כי הדבר נעשה במכוון על ידי האיראנים.

צילומים חדשים מ-48 השעות האחרונות של האי ח'ארג, מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן במפרץ הפרסי, מעלים חששות כבדים לדליפה משמעותית וסחף של נפט גולמי אל מי המפרץ. שורה של גורמים מעריכים כי ייתכן ומדובר בתקלה, או פגיעה בתשתית בעקבות המלחמה, אך גופי ביטחון בארצות הברית חוששים כי מדובר במהלך איראני מתוכנן מראש.

על פי הערכות גופי מודיעין, קיים סיכוי כי המשטר האיראני החליט פשוט לשפוך נפט ישירות לים בעקבות המצור הימי של ארצות הברית למניעת ייצוא הנפט האיראני והגעת יכולות האחסון של איראן אל קצה התכולה. מהלך זה ישיג כמה דברים מבחינת האיראנים, במקום לסגור בארות נפט, תהליך מסובך שיגרום לקושי משמעותי בהחזרתן לפעולה, הנפט ימשיך לזרום ללא אחסון, ומעבר לזה מדובר בעוד תג מחיר גלובלי שהאיראנים 'מטילים' על העולם, כאשר תפיסתם האובדנית-שאהידית רואה בכך ניצחון והישג למרות הפגיעה בתעשיות ימיות איראניות נוספות, כמו דייג.

גורם אמריקאי אחד הסביר בנושא: "ייתכן ומדובר בהחלטה איראנית, זה מסר, הם מוכנים לשרוף את העולם ואת עצמם ולא לוותר".