מזל טוב: אשת התקשורת אמילי עמרוסי בבשורה מרגשת

הסופרת והעיתונאית אמילי עמרוסי מוציאה לאור ספר שירה חדש בשם "רוח וצלצולים", ובפוסט אישי היא מתארת את החרדה העמוקה המלווה את חשיפת השירים, אותם היא מגדירה כחלק בלתי נפרד מנשמתה.

"מזל טוב אמילי העשויה מילים", כתבה לעצמה. "הגיוני שזה הדבר הכי מפחיד שהוצאת לאוויר העולם. הגיוני שבחילה של חרדות מפריעה לך לנשום. זו פעם ראשונה שהספר הוא לא יצירה שלך – אלא את".

"עצמותייך המגורדות בפומפייה"

עמרוסי מתארת את השירה ב"רוח וצלצולים" כחשיפה טוטאלית. "השירים פיסות עור קלופות, עצמותייך המגורדות בפומפייה", היא כותבת. "תפסיקי לרעוד. אפשר לפעור צוהר ועדיין לשמור סוד".

למרות הפחד מהביקורת המקצועית על היומרה לשורר, היא מדגישה את חשיבותו של הספר עבורה: "את יודעת שכמה שהספר חשוף, ככה הוא חשוב. וטהורות כוונותיו. ושקר אין בו".

ההכחשה והיציאה לאור

בפוסט היא חושפת כי בשבועות האחרונים ניסתה להסתיר את צאתו של הספר, ואפילו כשקיבלה תיעוד מבית הדפוס בחרה שלא לשתף אותו. "רציתי להישאר במסתור בין קירות לחים, ביבשת שאין בה שופטים", הודתה.

כעת, כשהספר בחוץ, היא מסכמת בנימה של השלמה: "אין ברירה. תעלה. אור. ארגזים. ברכי על לידתו לידתך. קווי לטוב. מזל טוב אמילי".