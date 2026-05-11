תיעוד ביזוי הסמל הנוצרי: זה העונש שקיבלו החיילים המעורבים

לאחר שהסרטון שבו נראו חיילים מבזים סמל דת נוצרי הפך לוויראלי, החליט מפקד אוגדה 162 לנקוט יד קשה נגד המעורבים ולהבהיר כי הצבא לא יעבור בשתיקה על פגיעה בערכי היסוד ובמקומות קדושים

שבועות ספורים לאחר שתיעוד של חיילי צה"ל מבזים סמל דת נוצרי בדרום לבנון הופץ ברשתות החברתיות ועורר הדים, בצה"ל משלימים את הטיפול המשמעתי באירוע. בתום תחקיר פיקודי מעמיק שערכו המפקדים בשטח, סוכמו היום (שני) המסקנות על ידי מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, שהחליט להטיל עונשי מחבוש בפועל על המעורבים.

האירוע, שהתרחש במהלך פעילות מבצעית במרחב דרום לבנון, עורר ביקורת רבה לאחר שתועד והופץ. בצה"ל בחרו לנקוט יד קשה כדי להבהיר את עמדת הצבא בנוגע לפגיעה ברגשות דתיים ובמקומות קדושים במהלך לחימה.

החלטת מפקד האוגדה: עונשי כלא לשני המעורבים

על פי סיכום התחקיר, החייל שתועד כשהוא מבצע את המעשה עצמו נשפט לעונש של 21 ימי מחבוש. בצה"ל לא הסתפקו בכך והחליטו להעניש גם את מי שעמד מאחורי המצלמה; החייל שצילם את האירוע והיה שותף להפצתו נשפט ל-14 ימי מחבוש.

בדובר צה"ל הדגישו כי הצבא רואה בחומרה רבה כל פגיעה בחופש הדת והפולחן: "צה"ל מכבד מקומות קדושים וסמלים דתיים של כלל הדתות והקהילות", נמסר בהודעה הרשמית.

לקחים בשטח: חידוד נהלים ללוחמים

מעבר לענישה האישית, בצה"ל פועלים למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד. בעקבות האירוע, חודדו הנהלים בנוגע להתנהלות מול מוסדות דת וסמלים דתיים באופן סדור לכלל הכוחות הלוחמים.

גורמים צבאיים מסרו כי הנחיות אלו מועברות לכוחות כחלק בלתי נפרד מההכנה המבצעית ("תדריך כניסה") טרם כניסתם למרחבים רלוונטיים, מתוך הבנה ששמירה על ערכי צה"ל היא חלק בלתי נפרד מההישג המבצעי בשטח.