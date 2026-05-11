שם חדש במרוץ למבקר המדינה: פרופ' דניאל הרשקוביץ סומן כמועמד

במערכת הפוליטית מתקשים לגבש רוב יציב למועמדים הקיימים לקראת ההצבעה החשאית בכנסת. על רקע המבוי הסתום, בשיחות סגורות הועלה שמו של נציב שירות המדינה לשעבר, פרופ' דניאל הרשקוביץ, כדמות ממלכתית שעשויה ליהנות מתמיכה רחבה של הקואליציה והאופוזיציה כאחד

על רקע המבוי הסתום במרוץ לתפקיד מבקר המדינה והקשיים בגיבוש רוב יציב עבור המועמדים הקיימים, החל לעלות בשיחות סגורות במערכת הפוליטית שמו של נציב שירות המדינה לשעבר, פרופ' דניאל הרשקוביץ כך פרסם לראשונה אילי זילברברג בישראל היום.



בצל המאבקים הפוליטיים והצורך בגיוס תמיכה רחבה לקראת ההצבעה החשאית בכנסת, הרשקוביץ מסתמן כדמות שעשויה להוות פשרה מוסכמת על חלקים נרחבים בבית, זאת בשל הניסיון המקצועי והציבורי העשיר שהוא מביא עמו.

הקושי העיקרי עמו מתמודדות המפלגות נובע מאופייה של ההצבעה החשאית, המאפשרת לחברי כנסת לחרוג מהמשמעת הסיעתית ללא חשש מסנקציות. עובדה זו מעמידה בסימן שאלה את יכולתם של המועמדים המזוהים פוליטית להבטיח לעצמם את הרוב הדרוש.



בנסיבות אלו, גורמים במערכת הפוליטית מעריכים כי הצבת מועמד בעל אופי "ממלכתי" יותר, שאינו מזוהה עם אחד המחנות באופן מובהק, עשויה לשבור את הפלונטר ולאפשר את השלמת תהליך המינוי.

פרופ' הרשקוביץ, שכיהן בעבר כשר המדע והטכנולוגיה וכנציב שירות המדינה, נתפס כאישיות בעלת פרופיל ציבורי שאינו מעורר התנגדות עזה באף אחד מהצדדים. תומכיו במהלך מצביעים על כך שדווקא רקעו המגוון – המשלב עולם אקדמי, ניהולי ומערכתי – עשוי לסייע לו לזכות באמונם של חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה כאחד.



לפי שעה, שמו עולה כחלק מגישושים ראשוניים שמטרתם לבחון האם ניתן לייצר סביבו הסכמה רחבה שתייתר את הצורך במאבקים פרלמנטריים יצריים סביב התפקיד הרגיש.

מינוי מבקר המדינה נחשב לאחד המהלכים המשמעותיים ביותר בכנסת, נוכח האתגרים המערכתיים העומדים לפתחה של המדינה בתקופה זו. ככל שהמבוי הסתום יימשך והמועמדים הקיימים לא יצליחו לייצר רוב מובטח, גובר הסיכוי ששמותיהם של מועמדי פשרה כדוגמת הרשקוביץ יתפסו נפח מרכזי יותר בדיונים הרשמיים, מתוך שאיפה להעמיד בראש מוסד הביקורת דמות הזוכה לאמון פרלמנטרי