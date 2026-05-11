מבזקים
סרוגים

בני גנץ חושף: כך נפתלי בנט מחזק את נתניהו

יו"ר מפלגת 'כחול לבן', בני גנץ, מותח ביקורת על המהלך של נפתלי בנט ומאשים אותו בפגיעה בסיכוי לנצח בבחירות

כ"ד אייר התשפ"ו
בני גנץ חושף: כך נפתלי בנט מחזק את נתניהו
בני גנץ צילום: יונתן זינדל / פלאש90

יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, פתח היום (שני) את ישיבת סיעתו במתקפה ישירה ופומבית נגד יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט. בדבריו מתח גנץ ביקורת על האסטרטגיה הפוליטית של בנט, וטען כי היא עלולה לסכל את היעד המרכזי של הגוש – החלפת השלטון.

"מי שחושב שישים שלט שקורא לליכודניקים להצביע לו ויפסול את הליכוד – פוגע בסיכוי להחליף את הממשלה הרעה בתולדות ישראל", הצהיר גנץ. בכך התייחס גנץ לקמפיין של בנט המנסה למשוך קולות מאוכזבים מהליכוד, תוך הצבת קווים אדומים לגבי ישיבה עם המפלגה בממשלה הבאה.

"לא מציעים אלטרנטיבה"

לדברי גנץ, המאבק הנוכחי בתוך הגוש על שאלת ההנהגה והובלת המנדטים פוגע במטרה הגדולה יותר של הקמת ממשלה יציבה וחלופית.

"מי שמתחרים על הנהגת הגוש ולא על איזו ממשלה תקום פה, לא מציעים אלטרנטיבה", הוסיף שר הביטחון לשעבר. גנץ רמז בדבריו כי ההתמקדות של בנט בקרב מולו ומול ראשי מפלגות אחרות באופוזיציה על הובלת המחנה, מחטיאה את הצורך בבניית קואליציה רחבה שמסוגלת למשול.

בני גנץ נפתלי בנט בנימין נתניהו בחירות 2026

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה