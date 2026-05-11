ליברמן בתמיכה מפתיעה בנתניהו: "בחירה נכונה"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס היום (שני) לסוגיית מינוי ראש המוסד הבא והביע תמיכה חד-משמעית במועמדותו של אלוף (במיל') רומן גופמן לתפקיד. דבריו של ליברמן מגיעים על רקע הדיונים סביב זהות מחליפו של דדי ברנע והקשיים המשפטיים שייתכן ויעלו סביב המינוי.

"הבחירה ברומן גופמן כראש מוסד – הייתה בחירה נכונה", הצהיר ליברמן. יו"ר ישראל ביתנו, שכיהן בעבר כשר ביטחון ומכיר מקרוב את המערכת הצבאית והמודיעינית, רואה בגופמן דמות ראויה להובלת הארגון הרגיש, למרות המחלוקות הפוליטיות הרחבות מול הממשלה.

לוחם מעורך ומפקד נועז

אלוף (במיל') רומן גופמן נחשב לאחד הקצינים המוערכים בצה"ל בשנים האחרונות. הוא זכור במיוחד בשל גבורתו בבוקר השבעה באוקטובר, אז נלחם פנים אל פנים מול מחבלי חמאס בשדרות ואף נפצע באורח קשה בקרב. גופמן שימש בעבר כמפקד אוגדת הבשן, מפקד עוצבת הסער מגולן וכמזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

תמיכתו של ליברמן במינוי משמעותית במיוחד לאור העובדה שהוא נחשב לאחד המבקרים החריפים של נתניהו. נראה כי בכל הנוגע למינויים ביטחוניים בכירים, ליברמן בוחר לשים את השיקול המקצועי מעל למחלוקות הפוליטיות.

נזכיר כי מוקדם יותר היום עלה לכותרות גם שמו של א', סגן ראש המוסד הנוכחי, כאלטרנטיבה אפשרית למינוי במידה וגופמן ייפסל בבג"ץ.