השכל לסרוגים: היועמ"שית חצתה קווים אדומים, צריך לפטר אותה

סגנית השר שרן השכל אומרת באולפן סרוגים כי למרות שבעבר התנגדה לפיטורי היועמ"שית, עכשיו היא כן תומכת במהלך: "אתה לא יכול להיות בצורה לעומתית פוליטית בתוך הממשלה", ובאיזו מפלגה היא תרוץ בבחירות הבאות?

הכנסת פותחת את כנס הקיץ האחרון שלה לקדנציה לפני בחירות 2026. באולפן סרוגים במשכן, התארחה סגנית השר שרן השכל (תקווה חדשה).

שרן השכל באולפן סרוגים בכנסת (אליה אלבז)

השכל פתחה את הראיון בציון הטיסה שלה מחר ליוון לכנס כלכלי חשוב. כשעברנו לשאול מה העתיד הפוליטי שלה, השיבה:

אני יכולה להבטיח לך, שאני אהיה במפלגת ימין ששומרת על הגב היצרני - זה שתורם הכי הרבה למדינת ישראל. לא קיבלתי עדיין החלטה סופית, יש שמועות וחיזורים - זה נחמד, אבל אני עוסקת בעיקר בתחום המדיני-ההסברתי. וכשיגיע הזמן - תתקבל החלטה.

יש חיזורים גם מבנט ולפיד?

יש קשת מאוד גדולה של חיזורים. אבל התחייבתי להיות במפגלת ימין שתורם ומשרת.

חברך אלקין, אמר הבוקר שהוא יתמודד בפריימריז של הליכוד. זה גם משהו שאת יכולה לשקול?

כבר לפני שנתיים כשנכנסנו לגבות את הקואליציה, בעימות מול לבנון, איראן ועסקאות החטופים - עשיתי את זה בלב שם. זה היה מהלך מאוד חשוב. אבל כבר אז לחבריי שאני לא אחזור איתם לליכוד. אני מרגישה שבתוך הליכוד לא אוכל לייצג את המגזר שלי.

את בקואליציה שתומכת בחוק הגיוס ואת מתנגדת, אז למה?

כמו שאני קוראת את החוק, כפי שהוא מנוסח כרגע, הוא לא יגייס באמת חרדים. זה נותן להם שנתיים וחצי של השהייה. אתמול הרמטכ"ל אמר בוועדת חוץ וביטחון שחסרים לנו 15,000 איש בכוח לוחם, עכשיו הוא צריך את זה. החוק הזה הוא מסמוס, ואי אפשר להעביר אותו בזמן מלחמה ואחרי שכל כך הרבה משפחות תרמו לביטחון המדינה. אין אפשרות לאזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'.

בעבר אמרת שהיועמ"שית צריכה להישאר בתפקידה. את עדיין חושבת ככה?

אני רואה את המתיחה של הקו האדום, וכניסה לצעדים פוליטיים של היועמש"ית. זה לא צריך להיות שם. לאורך כל השנים הצעתי המון חקיקות שעושות איזון, אני הגשתי את הצעת החוק לפיצול תפקידי היועמ"ש כדי שכל אחד יוכל להתרכז בתפקיד שלו ושלא יהיה משחק כפול.

יש היום קרע גדול וצריך לעצור אותו. יהיה צורך לשרטט את הקווים האדומים, אבל את זה אפשר יהיה לעשות רק בכנסת הבאה.

והיועמ"שית, כמו שהיא מתנהלת, היא צריכה להישאר בתפקידה?

בסוף היה שימוש במהלכים פוליטיים ואני כן רואה את ההצדקה של הממשלה הנוכחית בפיטורים שלה. אתה לא יכול להיות בצורה לעומתית פוליטית בתוך הממשלה. נחצו הקווים האדומים ואגב זה מייצר גם לצד השני - הממשלה תגיע עם חקיקה שתמתח את הקווים האדומים וזה לא ראוי.

צריך שהממשלה הבאה תמנה יועץ משפטי חדש שתסייע לה לנהל את המדינה.