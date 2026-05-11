היועמ"שית נגד לוין: החרמת נשיא העליון מנוגדת לחוק

התנגשות חזיתית בבג"ץ: היועמש"ית הגישה את עיקרי הטיעון בעתירה נגד שר המשפטים יריב לוין, וקבעה כי סירובו לשתף פעולה עם נשיא העליון יצחק עמית נעדר בסיס חוקי ופוגע אנושות בציבור הנזקק לשירותי המערכת

היועצת המשפטית לממשלה הגישה היום (שני) לבג"ץ את עיקרי הטיעון בעתירה העוסקת בהתנהלות שר המשפטים יריב לוין מול נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, וטענה כי אי שיתוף הפעולה מצד השר פוגע באופן חמור בתפקודה התקין של מערכת המשפט ובציבור הנזקק לשירותיה.

"נעדר בסיס חוקי"

לפי המסמך שהוגש, היועצת המשפטית לממשלה טוענת כי השופט עמית מכהן כדין כנשיא בית המשפט העליון וכי סירובו של לוין לשתף עמו פעולה, בין היתר סביב מינויים במערכת המשפט, "נעדר בסיס חוקי" ופוגע באיזון בין רשויות השלטון. עוד נטען כי מדובר ב"פגיעה קשה וחסרת הצדקה של הרשות המבצעת ברשות השופטת".





בעתירה נידונים כמה נושאים מרכזיים ובהם מינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט, מינוי שופטים עמיתים, מינוי רשמים ומינוי שופטים לוועדות שחרורים. היועמ"שית מציינת כי כיום חסרים נשיאים לשני בתי משפט מחוזיים, עשרות תקני סגני נשיא אינם מאוישים, וכן קיימות 16 בקשות למינוי שופטים עמיתים שלא קודמו.





עוד נטען כי מאז בחירתו של עמית לנשיא בית המשפט העליון בינואר 2025, השר לוין נמנע מהקמת ועדות איתור חדשות למינוי נשיאים וסגני נשיאים, למעט מקרה אחד בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. במסמך מתואר מחסור ניהולי בבתי משפט שונים ברחבי הארץ, שלפי עמדת היועמ"שית פוגע בניהול ההליכים ובשירות לציבור.





היועצת המשפטית לממשלה מתייחסת גם לטענות שהעלה לוין בנוגע לתוקף מינויו של השופט עמית. לטענת השר, המינוי אינו תקף בשל היעדר חתימת קיום של נשיא המדינה ופרסום ברשומות. מנגד, נטען כי מדובר בטענות חסרות בסיס, ומודגש כי לפי הדין כהונת שופט מתחילה עם הצהרת האמונים בפני נשיא המדינה, בעוד שהפרסום ברשומות הוא בעל אופי דקלרטיבי בלבד.





במסמך צוין עוד כי לוין עצמו המשיך לאורך התקופה לחתום על מינויים שונים הדורשים הסכמה עם נשיא בית המשפט העליון, ובהם מינויים לוועדות שחרורים, דבר שלטענת היועמ"שית אינו מתיישב עם טענתו כי אינו מכיר בעמית כנשיא העליון.





הדיון בעתירה קבוע להמשך השבוע בבית המשפט העליון.