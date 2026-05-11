ירושלים 2026: שיאי בנייה בעיר לצד מאזן הגירה שלילי

העיר הגדולה בישראל חצתה את רף מיליון התושבים ומציגה עלייה בשביעות הרצון מהניקיון ומשירותי העירייה; נתון מפתיע: "מדד הפלאפל" החדש חושף את פערי יוקר המחיה בין השכונות

לרגל יום ירושלים 2026, מכון ירושלים למחקרי מדיניות מפרסם את "השנתון הסטטיסטי לירושלים" ה-43. הנתונים המקיפים מציירים תמונה של עיר הנמצאת בתהליכי שינוי עמוקים, עם בשורות חיוביות בתחומי הדיור וההגירה, לצד אתגרים מורכבים במערכת החינוך והתעסוקה.

העיר של מיליון התושבים

בסוף שנת 2024 עשתה ירושלים היסטוריה דמוגרפית כאשר מנתה 1,050,200 תושבים, נתון שהופך אותה לעיר הגדולה בישראל בפער ניכר (פי שניים מגודלה של תל אביב). מתוך כלל התושבים, כ-998 אלף הם ישראלים, המורכבים מ-60% יהודים ו-40% ערבים. למרות שהגירה מהעיר היא תופעה מוכרת, הנתונים החדשים מעודדים: מאזן ההגירה הבין-עירוני הצטמצם משמעותית ועומד על כ-8,000- בלבד, שיפור ניכר לעומת השנה הקודמת.

שיאים חדשים בשוק הדיור

אחד המנועים המרכזיים לצמיחת העיר הוא תנופת הבנייה. בשנת 2025 נרשמו שיאים חדשים כאשר ניתנו היתרי בנייה לכ-8,200 יחידות דיור. בשטח עצמו החלה בנייתן של כ-6,900 דירות חדשות, והסתיימה בנייתן של 4,100 יחידות דיור. נתונים אלו מעידים על מאמץ כביר להרחיב את היצע המגורים בבירה.

חינוך מגוון ועיר אקדמיה

מערכת החינוך הירושלמית ממשיכה להיות הגדולה והמגוונת בארץ עם כ-312,700 תלמידים. בחינוך העברי, הרוב המוחלט (64%) לומד בחינוך החרדי, בעוד שתלמידי החינוך הערבי מהווים 39% מכלל המערכת. במקביל, ירושלים מבצרת את מעמדה כמרכז אקדמי לאומי, כאשר 41,600 סטודנטים לומדים במוסדות להשכלה גבוהה בעיר – המהווים 14% מכלל הסטודנטים בישראל.

תעסוקה ושירות לתושב

בתחום התעסוקה נרשמת יציבות עם שיעור תעסוקה של 69% בגילי העבודה העיקריים, לצד עלייה עקבית וחשובה בתעסוקת נשים ערביות שהגיעה ל-33%. נראה כי ההשקעה העירונית נושאת פרי בתחומי איכות החיים: 81% מהתושבים מדווחים על שביעות רצון מהמגורים בעיר, ו-63% מהם מרוצים מרמת הניקיון – נושא שהיה בעבר מוקד לביקורת.

הגימיק שחושף את המציאות: מדד הפלאפל

לראשונה, השיק המכון את "מדד הפלאפל הירושלמי" ככלי לבחינת יוקר המחיה. המדד מצא פערים אדירים: מנת פלאפל בעיר נעה בין 10 ל-30 ש"ח. המחקר חשף כי קיים מתאם חיובי בין מחירי הדיור למחיר המנה, אך אין קשר ישיר להכנסה החציונית. כך למשל, כוח הקנייה של תושב בית הכרם בשכונתו גבוה פי 3 מזה של תושב שכונת הבוכרים, ביחס למחיר הפלאפל המקומי.