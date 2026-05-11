כוננות שיא בישראל: "להיערך לשיגור 1000 טילים ביום"

ברקע ההיערכות לחידוש הלחימה מול איראן, בישראל שומרים על דריכות שיא: "להיערך לתרחיש של 1000 טילים ביום"

בצל המתיחות הביטחונית הגוברת, ד"ר איל חולתא, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי (המל"ל), משרטט את מפת האיומים האסטרטגיים שעימם תצטרך מדינת ישראל להתמודד ביום שאחרי המערכה הנוכחית. בראיון שהעניק הבוקר (שני) לרדיו 103FM, הדגיש חולתא כי למרות ההתמקדות בגרעין, אסור להזניח את איום הטילים הקונבנציונלי.

"אם איראן תישאר בתום הפרק הזה עם ארסנל טילים בליסטיים, בפני ישראל יעמוד אתגר משמעותי ולא פתור", הבהיר חולתא. לדבריו, אף שיש הבחנה ברורה בין נשק להשמדה המונית לנשק קונבנציונלי, עוצמת האש האיראנית דורשת עיבוי של מערכי ההגנה הישראליים: "היה רצוי שיהיו פה יותר חיצים ועוד שכבות הגנה".

"1,000 טילים בבת אחת – אירוע מורכב"

חולתא ציין כי גופי המודיעין בישראל מחזיקים בתמונה ברורה יחסית של היכולות האיראניות, אך היקף השיגור הוא שמדאיג. "כמות הטילים והמשגרים מוכרת, וגם התרגולות האיראניות מוכרות. עם זאת, לשגר 1,000 טילים בבת אחת זה לא דבר כל כך פשוט, אבל ישראל חייבת להיערך לתרחישים מהסוג הזה".

לדבריו, בניין הכוח האיראני מחייב מעקב צמוד והמשכיות מבצעית: "ישראל בהחלט חייבת להמשיך. אנחנו בוודאי צריכים לצפות ולעקוב אחרי בניין הכוח שלהם".

הלקח מלבנון: פגיעה ביכולות השיגור

בדבריו התייחס ראש המל"ל לשעבר גם להתמודדות מול חיזבאללה בחזית הצפונית, כמודל לסיכול איומים דומים. חולתא שיבח את ההחלטה המבצעית של צה"ל בתחילת הלחימה: "לחיזבאללה היה כושר שיגור רחב מאוד וצה"ל, בצדק, מיקד את האש שלו ביכולות השיגור".

חולתא הסביר כי המיקוד המוקדם בנטרול המשגרים הוא שאפשר את צמצום הנזק בעורף הישראלי: "זה נעשה כדי שהנזק בעורף יהיה מצומצם ככל שניתן, וזו אסטרטגיה שישראל צריכה לקחת בחשבון גם מול האיומים הרחוקים יותר".